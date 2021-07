Silêncio é luxo: a palavra da ciência – CorriereQuotidiano.it

ICONS, a conferência internacional sobre o silêncio organizada pela Fundação Patrizio Paoletti, que acolherá cientistas e especialistas de todo o mundo, terá lugar nos dias 26 e 27 de julho no Nocera Umbra ICONS para fornecer suporte científico para enfrentar as dificuldades da pandemia.

No antigo mosteiro de San Biagio em Nocera Umbra ÍCONES, o grande congresso internacional sobre o silêncio, organizado pela Fundação Patrizio Paoletti pela segunda vez na Itália. Especialistas de todo o mundo participarão de um estudo de caso ambiental com abordagem interdisciplinar, que está se tornando cada vez mais raro em nossa sociedade, mas pode trazer enormes benefícios para a saúde física e mental. Este ano, o foco será fornecer suporte científico para enfrentar os desafios causados ​​pela pandemia COVID-19 para cuidadores, médicos, profissionais de saúde, professores, pais e todos eles.

Aqueles que se preocupam com as pessoas mais frágeis.

ICONS é organizado pelo Instituto de Pesquisa, Educação e Ensino em Neurociências (RINED) da Fundação Patrizio Paoletti, em colaboração com a Universidade Sapienza de Roma e o CNR. Durante o evento, proeminentes neurocientistas, filósofos, psicólogos e especialistas em meditação de Israel,

Holanda, Índia, Reino Unido, EUA e Itália explorarão o tema do silêncio por meio de uma abordagem interdisciplinar, adotando uma perspectiva teórico-científica e prática aplicada.

O que acontece com nosso cérebro quando nos livramos de todo o ruído dentro e fora de nós? Quais são os efeitos em nosso bem-estar? Como o silêncio pode ser usado para enfrentar as consequências da epidemia?

Os especialistas responderão a essas e outras perguntas focalizando duas áreas específicas: educação e saúde. A abordagem proposta será não apenas teórica, mas também prática. Durante a conferência, serão apresentadas técnicas de prática do silêncio, como a meditação, que podem ajudar os profissionais de saúde a gerir o stress, evitar o esgotamento e melhorar a tomada de decisões, fatores críticos tanto para o diagnóstico como para a tomada de decisão.

“O silêncio é um estado precioso e fundamental no ser humano, que muda positivamente o funcionamento do nosso cérebro. Conhecer esses mecanismos é essencial para lidar com as enormes dificuldades sociais e relacionais que enfrentamos como indivíduos e como sociedades.”

A ICONS nasceu do esforço da RINED e de seu fundador, Patrizio Paoletti, Autor do Modelo Esférico de Consciência – reconhecido no campo da neurociência como um dos modelos mais avançados e completos que explicam, por meio de uma abordagem teórica interdisciplinar, o funcionamento humano e que, por meio de uma abordagem altamente prática, potencializam o bem-estar e o conhecimento dos saúde, física, psicológica e emocional.

Entre os temas a serem analisados ​​no contexto dos ÍCONES estão o silêncio como fator de resiliência, o silêncio e os sistemas de alerta, o silêncio no contexto clínico, o silêncio e a regulação emocional em adolescentes, o silêncio interior e o projeto Quadrato Motor Training (QMT) implementado pela Fundação Patricio Paoletti em

Cooperação com várias universidades italianas e internacionais. O QMT é uma técnica de treinamento físico e mental que consiste em realizar, por alguns minutos, uma série de movimentos codificados sob a orientação de instruções de voz em um espaço específico: combina atividade física com esforço de atenção cognitiva e motora. A pesquisa sobre os efeitos do QMT observou um aumento significativo nas habilidades criativas, conceituais e de design das pessoas que se submetem a essa prática. Os resultados desses estudos já foram publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, sendo iminente a publicação dos primeiros resultados de pesquisas com crianças de 8 a 14 anos.

Esta tecnologia de treinamento cerebral continua a ganhar interesse de universidades e instituições de pesquisa em todo o mundo.

A primeira edição da ICONS, em 2019, atingiu mais de 20 milhões de pessoas no pós-evento e gerou inúmeras publicações populares e acadêmicas, incluindo um e-book lido por mais de 46.000 pesquisadores em todo o mundo (ICONS eBook).

* Página oficial da conferência com programa e palestrantes: bit.ly/icons_2021