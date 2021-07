5 frutas de verão que vivem 100 anos, ricas em vitaminas e antioxidantes

Trabalho anterior (clique aqui) Delineamos indicadores ministeriais relacionados ao consumo diário de frutas e vegetais. Sem prejuízo dessas recomendações, vamos agora tentar entender o que escolher com base na sazonalidade dos produtos.

Ganharemos saúde e beneficiaremos o meio ambiente (menos poluição relacionada ao transporte) e nossa carteira. Na verdade, o preço das frutas e hortaliças é baixo quando a oferta está no máximo, ou seja, durante os períodos normais de colheita.

Por isso, apresentamos 5 frutas de verão para viver 100 anos cheias de vitaminas e antioxidantes.

melão reticulado

Depois de aberto, esta fruta libera um aroma único, forte e inconfundível. Tem uma polpa de laranja brilhante, bem como suco e açúcar, enquanto por fora tem uma pele clara e enrugada (daí o nome)

Ele contém 90% de água, é baixo em calorias, mas muito rico em ferro, cálcio, fósforo e beta-caroteno.

Melancia

A melancia é uma das frutas consideradas uma panacéia para a saúde, e é muito útil comê-la à mesa ou sob um guarda-chuva. É rico em água, um dos mais poderosos exterminadores naturais da sede.

Também neste caso nos deparamos com uma verdadeira arca do tesouro rica em nutrientes preciosos. Além disso, a melancia tem uma fonte de energia moderada, embora seja rica em sais minerais (sódio, cálcio, ferro, fósforo) e vitaminas (incluindo A, C e os do grupo B, ou seja, B1, B2, B6).

Em particular, melancia Muito útil para a próstata pelas razões que explicamos aqui. Além disso, seus nutrientes são benéficos para a pele e ajudam a combater os efeitos nocivos dos radicais livres.

bagas

Entre os tipos de bagas que os consumidores apreciam e apreciam, as bagas estão devidamente incluídas pelo seu sabor doce e original.

Pelas propriedades benéficas desta fruta espontânea, surpreende-nos os milhares de nutrientes que contém. Começa com vitaminas (do grupo A, B, C, E e K) para chegar aos sais minerais (especialmente fósforoferro, sódio) e fibra. Essas frutas também são excelentes medicamentos anticâncer e antiinflamatórios naturais. Por fim, é rico em ácido cítrico, pectina e frutose.

mirtilo

Outra fruta comum na mata e ao longo das estradas de montanha e montanha é o mirtilo. Baixo em calorias (25 calorias por 100 gramas), muitas vezes é valorizado e consumido para a saúde dos olhos e para combater o envelhecimento celular.

No entanto, seria redutor limitar seus benefícios apenas a essas áreas de negócios. Os mirtilos são ricos em vitaminas (A, C, B1, B2, B3) mas também são ricos em flavonóides, taninos e antocianinas. Portanto, são excelentes em antioxidantes (também previnem bem a formação de radicais livres) e antiinflamatórios.

Aqui estão 5 frutas de verão que vivem 100 anos cheias de vitaminas e antioxidantes

Outra fruta de polpa carnuda e perfumada e com caroço no centro é a ameixa, uma joia da natureza com múltiplas propriedades benéficas. É muito rico em fibras, o que o torna muito apreciado por suas propriedades laxantes e diuréticas. Na verdade, os médicos recomendam consumi-lo para quem sofre de constipação. Eles estão no mercado de junho a setembro, mas também pode ser apreciado que eles ficam secos fora da estação. É uma fruta de baixa caloria e que acaba com a fome, rica em vitaminas A, C, B1 e B2. Por fim, é preciso lembrar que contêm muitos sais minerais, como cálcio e fósforo, muito úteis para dentes e ossos, além de potássio e magnésio.

aprofundar

