Alerta de dengue na Itália, primeiro caso em Forli. Aqui estão os sintomas: “Bonebreaker”

Alerta de dengue na Itália. Um morador do condado de Forli, ao retornar de férias no exterior, testou positivo para dengue. Isto foi relatado por Ausl Romagna. Atualmente as condições do paciente no hospital não são graves.

como precaução, Gerenciamento de gateway (o município de residência do paciente que testou positivo), em cooperação com os serviços de higiene e saúde pública Forlì-Cesena, Ele ordenou uma intervenção de purga. Mas quais são os riscos? Vamos aos detalhes.

Alerta de dengue na Itália, primeiro caso na província de Forli

Um morador de Gatio, no condado de Forli, ao retornar de uma viagem ao exterior, testou positivo para dengue. Isto foi relatado por Ausl Romagna. No momento, a condição do paciente no hospital não é grave. Para fins preventivos, a administração municipal de Gatteo, em cooperação com os serviços de higiene e saúde pública Forlì-Cesena, criou, A desinfecção dentro de 100 metros da casa do paciente mostrou ser positiva. A intervenção está prevista na directiva regional. As operações que começaram ontem à noite continuarão por três noites.

O que é dengue e quais são os riscos na Itália

o Febre de fratura óssea Porque, já nas primeiras horas, geralmente faz com que ocorra um Febre súbita, erupção cutânea e dor intensa nas pernas e articulações.

Em entrevista ao Adnkronos, Andrea Crisantidiretor do Departamento de Medicina Molecular da Universidade de Pádua, explicou:A dengue é uma doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes, que é um dos problemas mais importantes em todo o mundo. A situação na Itália? Em nosso país, o principal vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, certamente não está presente, não foi demonstrado recentemente na criação local. Esta é uma boa notícia. Mas certamente existem outros tipos de mosquitos Aedes infestando a Itália. É o caso, por exemplo, do mosquito Aedes albopictus, o mosquito tigre, que tem baixa capacidade de transmitir dengue, mas transmite chikungunya. Portanto, é uma posição de supervisão que devemos ter“.

Ele conclui: “A Itália também testemunhou recentemente surtos de transmissão de doenças tropicais, como chikungunya, dos quais muitos casos foram registrados. Este é um vírus artrópode com características semelhantes à dengue. A forma de resposta, uma vez identificado algum estado e a origem deve ser local, é higienizar imediatamente a área. Se é verdade que na Itália nunca tivemos surtos de transmissão interna de dengue, então é preciso dizer Na Europa houve uma grande epidemia nos últimos anos na Madeira, Portugal, que durou bastante, demorou 4-5 anos para sair“.