Novo composto químico descoberto na atmosfera: ‘extremamente reativo’

Compostos químicos altamente reativos que se formam em condições naturais e que, sob certas condições, podem representar um perigo para a saúde humana e para o meio ambiente. Isto é o que alguns cientistas da Universidade de Copenhague descobriram.

A pesquisa, publicada recentemente na Science, documenta a formação de hidróxidos, um composto químico gasoso feito especificamente de três átomos de oxigênio ligados entre si. É uma substância altamente oxidante, razão pela qual é um perigo para a saúde humana e para o clima. Em particular, o composto é o peróxido de hidrogênio que consiste em dois átomos de oxigênio que, quando ligados, são altamente reativos, inflamáveis ​​e explosivos. Os peróxidos geralmente são usados ​​para uma variedade de propósitos, incluindo clareamento dos dentes e limpeza de feridas. Mas não só isso, os peróxidos também são usados ​​como combustível para veículos.

Por muitos anos, os cientistas se perguntaram se existe ou não trióxido na atmosfera, mas isso ainda não foi comprovado. Trata-se, de facto, de uma classe completamente nova de compostos químicos que, segundo o que emergiu do estudo, são formados através da decomposição atmosférica de substâncias conhecidas presentes na atmosfera, incluindo o isopreno e o sulfureto de dimetilo. Segundo a equipe de pesquisadores, esses compostos são criados por meio da interação de dois tipos de radicais e sua duração pode variar de alguns minutos a várias horas. No entanto, quando entram no ar, apresentam um sério perigo.

“Os tipos de compostos que descobrimos são únicos em sua estrutura e, por serem altamente oxidados, provavelmente exibem vários efeitos que ainda não descobrimos”, explicou Jing Chen, estudante do Departamento de Química e Universidade da universidade. coautor da pesquisa. – É muito importante que agora possamos provar, por observação direta, que esses compostos de fato se formam na atmosfera, que são surpreendentemente estáveis ​​e que consistem em quase qualquer composto químico. A descoberta sugere que pode haver muitas outras coisas no ar que ainda não conhecemos. Na verdade, o ar ao nosso redor é um enorme emaranhado de reações químicas complexas. Como pesquisadores, devemos abrir nossas mentes se quisermos melhorar a busca de soluções” – concluiu.

Imagem Pixabay