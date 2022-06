Bulimia e anorexia: cuidado com os contraceptivos orais

Às vezes, a relação com a comida se torna mais complexa do que o esperado, levando a transtornos alimentares reais, como bulimia e anorexia. Nesses casos, podem surgir problemas para as mulheres na escolha do método de contracepção a ser usado.

Na verdade, na bulimia, há uma “compulsão” de comida e depois Elimine-o com laxantes ou auto-vômitoEm vez disso, sim recusa de comida Leve o corpo a um estado de magreza excessiva. Esses comportamentos ameaçam a cobertura dos anticoncepcionais.

a professora Alessandra Grazioten, diretor do Centro de Ginecologia e Sexologia Médica do Hospital San Raffaele Resnati em Milão; Explique:

“O uso de laxantes e vômitos autoinduzidos podem colocar uma mulher bulímica ou anoréxica em uso de anticoncepcionais hormonais orais em risco de falta de cobertura contraceptiva. auto vômito e a Diarréia Pode ser causada pelo uso de laxantes Prejudica a absorção intestinal subordinar hormônios esteróides Contido em contraceptivos orais. Portanto, essas mulheres podem estar em risco de infecção gravidez indesejada.

O que você faz nesses casos?

Métodos hormonais não orais

O especialista recomenda o uso de anticoncepcionais não orais:

Nestes casos, a solução mais adequada pode ser um Método hormonal não oralque não requerem absorção gastrointestinal, como o adesivo anticoncepcional, que também pode contribuir para Organizando o cursoque é outro problema típico nesses casos.

o Curativo, Graças a Administração Hormônios na estrada Através da peleCom o adesivo cutâneo sangrento direto, contorna a via gastro-intestinal permitindo superar os problemas de má absorção causados ​​por vômitos e diarreia.

Ele também tem benefícios diretos de peso, o calcanhar de Aquiles.