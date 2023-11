«Versão de Pequim? Não confio nele” – Corriere.it

A primeira hipótese – segundo o epidemiologista – é que os casos sejam decorrentes do Mycoplasma pneumoniae, microrganismo responsável por doenças que afetam principalmente o aparelho respiratório, mas não só. Alguns especialistas especularam que sim Esta situação pode ser resultado do levantamento das restrições pós-pandemia na República Popular. Algo semelhante já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos no inverno passado, com uma epidemia de casos de vírus sincicial respiratório entre crianças. “Esta é a primeira onda de infecções Mycoplasma pneumoniae (Leia: O que é pneumonia por Mycoplasma), já que a maioria das medidas de contenção do coronavírus foram suspensas no início deste ano – explicou Zhou Huixia, Diretor do Centro Médico Infantil do Hospital Geral Pla da China, em entrevista ao Diário da China —. A onda parecia particularmente agressiva depois do Dia Nacional, no início de outubro. Em comparação com anos anteriores, encontramos Mais pacientes com infecções mistas, resistência a medicamentos e pneumonia “lobar”.».