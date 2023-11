Wired Next Fest em Florença

Um dos últimos Tendências em tecnologia Definitivamente é inteligência artificial. Com a crescente difusão desta tecnologia em larga escala, as atenções centraram-se nos setores de negócio em que atuaA inteligência artificial pode substituir os humanos. Contudo, é importante observar isso Trabalho futuro Serão necessárias novas competências e, entre elas, a capacidade de interagir com a inteligência artificial será apenas um aspecto entre muitos. Eles vão nos contar sobre isso Andrea Alemannochefe da principal unidade de negócios da Ipsos e Lucas TorreCEO da Stu Reggiane Spa, empresa do município de Reggio Emilia que se dedica à requalificação, recuperação e renovação urbana.

Outra tendência que tem sido muito discutida é Turismo excessivo. Os casos mais famosos são os de Veneza e Amsterdã, duas cidades que decidiram limitar o fluxo de turistas. Em geral, este fenómeno é cada vez mais discutido: demasiados turistas acabam por estragar as férias de todos. Katia Kazaniga, Diretor de Pesquisa da Ipsos, H marco pappalardo, O Gerente de Marketing da Dolomiti Superski tentará nos dar uma visão geral da complexa situação.

manhã

Durante uma discussão Novas regras ligadas ao acordo de estabilidade Espera-se que o Plano de Próxima Geração da UE revele plenamente os seus efeitos, e permanecem preocupações sobre um abrandamento da economia alemã. Falaremos sobre isso com Lucretia RaichlinEconomista e professor de economia na London Business School, está entre as vozes de maior autoridade no campo da macroeconomia.

Continuamos com Paulo Di GiorgioCEO da Angelini Ventures, sobre a qual nos aprofundaremos Setor médico de Ciência da vidaÉ um campo em que a inovação é um dos pilares básicos para garantir a saúde do paciente. Será uma oportunidade para explorar como a inovação aberta pode contribuir para a construção de bases sólidas no domínio das ciências da vida e encorajar progressos significativos no domínio das ciências da vida. Tratamento e recuperação de doenças.

No Wired Next Festival em Florença Falaremos sobre isso também Guerra e desinformaçãoEspecialmente no que diz respeito aos recentes conflitos que afectam a Ucrânia e a Palestina. Para compreender o que está a acontecer, são necessários dois elementos: o contexto, o conhecimento do conflito que dura há décadas e a realidade dos factos. As tecnologias digitais podem ser uma ferramenta válida para nos ajudar nisso. Giancarlo Fiorella Diretor de pesquisa e treinamento do Bellingcat, jornal que codificou o uso de técnicas de inteligência de código aberto (Osint) para expor notícias falsas espalhadas por governos totalitários para manipular a opinião pública (foi, em 2014, o primeiro a mostrar a responsabilidade russa na Guerra Mundial II). O voo 17 da Malaysia Airlines foi abatido nos céus da Ucrânia.