Os esportes são uma terapia psicológica, como afirma a psicologia

Todos sabemos que o exercício pode impactar positivamente a saúde mental, mas você já se perguntou por quê? Um famoso psicólogo explica isso.

é isso Esportes Bom para sua saúde definitivamente não é segredo. Afeta a saúde mental, bem como a saúde física. No entanto, nem sempre é claro para nós como isso é conseguido.

A relação entre atividade física e saúde mental é profunda e multifacetada. em Um artigo recente que publiquei Fundação Humanitas A Dra. Elisa Morrone, psicóloga e psicoterapeuta, tentou explicar como se desenvolveu essa ligação. Como ele destacou, isso acontece independentemente do tipo de atividade que a pessoa realiza. Portanto, não é necessário ser atleta para obter benefícios psicológicos do esporte que pratica.

Vamos ver por que, segundo a psicóloga, o esporte pode ser considerado real Psicoterapia.

O exercício faz bem à mente: descubra porquê

Muitos estudos científicos demonstraram que o exercício funciona como um componente Estimulante mental Para o cérebro. A liberação de substâncias químicas como serotonina e adrenalina durante a atividade física ajuda a melhorar significativamente o humor. Além disso, o movimento estimula a produção de endorfinas, que são o principal ingrediente Analgésicos naturais Do corpo. E assim Os níveis de estresse são reduzidos mais facilmente O humor tende a se estabilizar.

Dr. Morrone explica que os efeitos positivos do esporte não se limitam apenas ao bem-estar do indivíduo, mas também se estendem à esfera social. Na verdade, a participação em esportes coletivos ajuda a desenvolver características como: Resiliência E asimpatiaO que também é muito importante na vida diária. A atividade física, se bem praticada, também pode melhorar a autoestima e a autoconfiança, levando ao que poderíamos chamar de “Autoafirmação”. Nesse processo, o indivíduo se autoconsciente e passa a se conhecer, justamente a partir do que sabe fazer.

Ao nível do desenvolvimento cognitivo, o desporto melhora concentração E a criatividade. Requer comprometimento mental que permite desenvolver habilidades de resolução de problemas. Se praticado em equipe, leva a uma melhor coordenação com outras pessoas, seja no pensamento ou no trabalho.

Para pacientes que sofrem de depressãoA atividade física aparece como uma importante aliada. Estudos recentes compararam os efeitos do antidepressivo fluoxetina na atividade cerebral com os efeitos da atividade física. Foi demonstrado que ambos estimulam a atividade dos neurônios no hipocampo, melhorando a função neuronal Neurogênese Afetando assim positivamente o gerenciamento das emoções.

Mesmo que o exercício não possa ser considerado uma forma 100% de terapia, pode ser Acompanhado de tratamentos Farmacológico ou psicanalítico para obter resultados máximos. A sua eficácia reside na combinação de benefícios físicos e psicológicos, o que permite aplicar uma abordagem abrangente ao problema que se pretende resolver.



Mas lembre-se que quando se trata de reduzir o estresse através de exercícios, Não existe uma fórmula universal. A quantidade de atividade física necessária varia de pessoa para pessoa e de uma situação para outra. Uma simples caminhada de 30 minutos pode ser suficiente para muitos, mas é importante evitar excessos e respeitar os limites do seu corpo.