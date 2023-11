Tierney, as luzes estão acesas para o Natal. Festas, brinquedos e ciência

LUZES DE NATAL DE TERNI EM Clt. De 26 de novembro a 6 de janeiro, graças ao apoio de Arvedi Ast, o encontro com Natale Clt no Templo via Muratori será renovado. Para acolher a instalação de novas luzes no Jardim Botânico, o Natal está localizado na base da monumental Magnólia. Também este ano a caixa de correio do Papai Noel é obrigatória, onde você pode deixar cartas e cumprimentos.

A primeira data do calendário é quinta-feira, 7 de dezembro, às 21h, quando “As Viagens do Sr. Sax” será realizada em colaboração com o Conservatório de Berccialdi em Terni. Quatro jovens saxofonistas irão propor um percurso musical através de diferentes estilos: do repertório clássico de Alexander Glazunov a George Gershwin, do jazz a Morricone.

O segundo encontro acontecerá na sexta-feira, 8 de dezembro, às 17h30, e contará com a participação do Arvedi Ast Ensemble, formação musical inédita formada por funcionários da empresa e amantes da música, dirigida por Alessio Micheli.

A banda da companhia desafiará a Orquestra de Baixo Orçamento ao The Sound of Music, dirigida pelo maestro Vincenzo Rito Lebusi e composta por ex-alunos da Escola Superior de Música de Terni. Um treino já apreciado por ocasião do UJ4 Kids que aconteceu em setembro também no Clt.

Ambos os concertos serão realizados na Biblioteca Clt.

A entrada é gratuita, mediante reserva, enquanto durarem os lugares.

Para os mais pequenos, espetáculos de marionetes ao vivo, leituras temáticas de Natal e oficinas criativas, como as propostas por Massimo Misseroli, um dos mais famosos designers italianos do PopUp, que contará a história e a tecnologia dos livros 3D antes de mostrar alguns exemplos de seu precioso acervo, de 1830 até os dias de hoje.

Também está confirmado este ano o evento dedicado à publicação científica do grupo Pleiadi Education Science Curiosity, que irá animar os dias 15 e 16 de dezembro. A equipa de jovens cientistas do grupo Pleiadi irá envolver o público em novas atividades STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), explicando ciência de uma forma divertida. As atividades vão desde a robótica, à exploração do corpo humano, do espaço, à criação de uma história ficcional baseada na reprodução de parte de um veleiro real, que será instalada na biblioteca.

Por último, mas não menos importante, a tradicional cerimónia Tombola Clt, reservada aos sócios e organizada pela Associação Nel Grimorio, está marcada para o dia 6 de janeiro, pelas 17h30, na biblioteca.

Para saber todos os detalhes dos eventos do programa Il Natale Clt 2023/2024 e reservar a sua participação nos eventos, contacte-nos em conexão

Leia o artigo completo

No Il Messaggero