Qual é o planeta mais frio de todo o sistema solar? Aqui está a resposta da ciência

Em nosso sistema solar existem planetas diversos e heterogêneos: existem planetas enormes e gasosos, mais quentes que o inferno e até mesmo aqueles em que a vida nasceu. Mas o que é – de fato – O planeta mais frio em nossa vizinhança cósmica? Vamos descobrir juntos.

Recentemente, revelamos a você qual planeta – que você conta à mão – está mais próximo da Terra (e não, nem Marte, nem Vênus), e também compartilhamos com você o último estudo que revelou a verdadeira forma do Sistema Solar. Mas entre as tantas perguntas e entre as tantas curiosidades, talvez as mais banais e óbvias nos tenham escapado, e isso certamente não poderia passar despercebido. Então, estamos aqui para resolver outra questão, como “brega” porque é atraente e interessante: Qual é o planeta mais frio do nosso sistema solar?

Conforme mencionado anteriormente, esta pode parecer uma pergunta boba, mas a resposta pode surpreendê-lo. Todos nós sabemos que quanto mais longe estivermos da fonte de calor, mais frio sentiremos, e também os planetas do nosso sistema solar deveriam agir da mesma maneira: E quanto mais longe a sua órbita está do sol, mais e mais frios eles são. Embora seja uma suposição válida, na verdade há várias exceções.

Sabemos que existe uma peculiaridade entre Mercúrio e Vênus, o que torna Vênus o planeta mais quente, apesar de estar em “segundo lugar” longe de nossa estrela. Um efeito semelhante também ocorre na outra extremidade do sistema solar, O que torna Urano o planeta mais frio de todos. Ainda mais frio do que Netuno, apesar deste último estar mais longe do Sol!

De acordo com as estimativas mais aprovadas, A atmosfera de Urano pode atingir valores de até -224,2 ° C, enquanto a temperatura de Netuno não cai abaixo de -210,6 graus Celsius. Esses graus de diferença podem parecer pequenos para nós, mas eles são realmente muito grandes se considerarmos que Urano está a 19,2 UA do Sol, enquanto Netuno está a cerca de 30,1 UA (1 UA = cerca de 150 milhões de km).

A baixa rigidez do clima de Netuno (se assim podemos chamá-lo), deve-se à formação da atmosfera especial do planeta: estudos espectroscópicos de sua composição descobriram que Existe um gás de efeito estufa muito popular conhecido por nós, o metano. Seu percentual é muito baixo (cerca de 2%), mas é o suficiente para aquecê-lo mais do que Urano.

É justo salientar que essas são temperaturas específicas únicas, de picos extremos; Os valores médios registrados durante longos períodos podem levar a resultados diferentes.