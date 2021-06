Covid, suspensão de vacinas para crianças de 12 a 15 anos, reservas a partir de amanhã – Notícias

Trento. As mortes de Covid em Trentino voltaram a zero e as novas infecções também estão perto de zero: dia 1, em comparação com quase 500 esfregaços analisados. Enquanto isso, o número de vacinações se aproximou de 440.000, enquanto outras 13 se recuperaram, elevando o total para 44.333 vacinações.

O único caso positivo hoje Foi constatado por testes moleculares (178 testes analisados ​​ontem pelo laboratório de microbiologia do Hospital Santa Chiara e dos quais também foram interceptadas 3 confirmações positivas nos últimos dias por testes rápidos). Na verdade, não há positividade nos 305 swabs expressos notificados à autoridade sanitária.

O número de pacientes cobertos hospitalizados diminuiu ainda mais: com 2 altas ontem, agora somos apenas 5 pacientes. Não há paciente em terapia intensiva.

Entretanto, a Senhora Comissária Cignana confirmou – a partir das 23 horas de amanhã – que as reservas também estão abertas por um período entre 12 e 15 anos, sendo que a campanha de vacinação desta manhã registou 438.077 administrações realizadas até ao momento. A segunda dose é 168.583. As faixas etárias acima de 80, 70-79 e 60-69 são 65.763, 83.932 e 92.241, respectivamente.

variável delta. No Trentino, não existem atualmente outros casos da variante delta além dos três que se referem a uma família que voltou da Índia há cerca de um mês. “Foi positivo, mas assintomático. Continuamos as pesquisas, enviando as sequências para o Instituto Zooprofilático da Venezuela em Lignano, como todos nós tivemos alguns swabs positivos. E para o sequenciamento precisamos de swabs com carga viral muito alta.” Hoje, por exemplo, de cerca de mil tampões, só temos um e é um menino. Também estamos em uma fase minguante, mesmo em hospitais temos poucas internações ”, explica Giancarlo Roschetti, Diretor-Geral da Secretaria de Saúde. e Política Social da Província de Trento.

34 casos de variantes delta foram registrados desde o início de maio no Tirol do Sul. De acordo com a Autoridade Sanitária, os casos estão distribuídos pelas quatro províncias e estão a ser acompanhados e controlados.