Bayer promove comunicação não hostil à ciência

Milan – Bayer assinado Declaração de comunicação não hostil para a ciência.

Esses são dez princípios simples que podem ser inspirados para contar apropriadamente a ciência e suas histórias.

O interesse por notícias de informação científica, que aumentou dramaticamente nos últimos 18 meses em todos os meios de comunicação devido ao coronavírus, levou a Bayer Italia a se juntar ao vademecum da Associazione Parole Hostili para ajudar a melhorar o estilo e comportamento de quem frequenta as redes sociais através do uso racional.Por palavras, para relançar informações claras, corretas e completas, especialmente quando se trata de publicação científica.

“Todos nós somos uma fonte de informação, capaz de influenciar – mesmo involuntariamente – os pensamentos e opiniões dos outros” – disse ele Monica Poggio, CEO da Bayer ItáliaMarcando a assinatura da Declaração sobre Comunicação Não Hostil para a Ciência – e “Quando se trata de ciência ou saúde, as palavras são mais importantes do que nunca. As palavras têm peso, elas descrevem e constroem o mundo em que vivemos”, acrescentou Poggio.

Além de assinar o documento, a Bayer lançou uma campanha social de cinco palavras-chave vinculada aos Cinco Princípios do Manifesto para ajudar a difundir uma comunicação científica abrangente e transparente, que não nutra medo, advertência ou falsas crenças, mas que alcance a todos. .e para chegar diretamente ao cerne da informação científica, também convidou correspondentes científicos da web para assinar a declaração e compartilhar o conteúdo da campanha.

A Bayer sempre se preocupou em promover a comunicação informada nas redes sociais e adotou uma política interna dedicada a educar seus funcionários sobre as oportunidades e os riscos das redes sociais, não apenas do ponto de vista profissional, mas também pessoal. A conscientização e o uso correto das redes sociais é fundamental e nos ajuda a tirar o máximo proveito dessas ferramentas.