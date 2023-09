Tratamento natural e eficaz

Introdução à Passiflora: Uma planta com poder calmante

lá Flor da PaixãoA flor da paixão, também conhecida como flor do maracujá, é uma planta que pertence à família Passifloraceae. Esta planta é nativa da América do Norte, Central e do Sul e é amplamente conhecida pelas suas propriedades calmantes e relaxantes. Desde a antiguidade, diferentes tipos de maracujá têm sido utilizados para alívioansiedade e isso é pressãoAinda hoje é objeto de muitos estudos científicos para garantir a sua eficácia.

Figura 1 – Propriedades da flor da paixão: um auxiliar natural para ansiedade e estresse

Os princípios ativos da flor do maracujá e seu efeito no sistema nervoso contra a ansiedade e o estresse

As propriedades calmantes do maracujá têm sido atribuídas à presença de vários deles ingredientes ativosentre ele flavonóides;, alcalóides E Ácidos graxos poliinsaturados. Esses compostos atuam no sistema nervoso central, resultando em efeito calmante e diminuindo a atividade dos neurônios associados à ansiedade e ao estresse.

Um estudo publicado no Journal of Phytotherapy Research mostra que os flavonóides encontrados na flor do maracujá podem afetar positivamente os receptores GABA (ácido gama-aminobutírico) no cérebro. GABA é um neurotransmissor inibitório que reduz a excitabilidade dos neurônios, ajudando a relaxar o sistema nervoso e a reduzir a ansiedade.

Benefícios da flor da paixão para ansiedade e estresse

1. Reduza a ansiedade

A ansiedade é uma reação normal pressãoMas quando se torna excessivo pode afetar a qualidade de vida. Vários estudos demonstraram que a flor do maracujá pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e promover um estado de espírito calmo.

2. Melhore o sono

O estresse e a ansiedade podem afetar negativamente o sono, causando insônia e dificuldade para dormir. A flor da paixão pode desempenhar um papel na melhoria do sono, ajudando a relaxar o corpo e a mente, promovendo assim um descanso mais tranquilo.

3. Efeito calmante

A flor da paixão é frequentemente usada como sedativo natural para aliviar a agitação e o estresse. Seu efeito calmante pode ajudá-lo a relaxar e lidar com situações estressantes com mais calma.

4. Menos efeitos colaterais dos medicamentos

Em comparação com os medicamentos ansiolíticos tradicionais, o maracujá demonstrou ter menos efeitos colaterais e é bem tolerado pela maioria das pessoas. Isso o torna uma opção atraente para quem prefere uma abordagem natural para controlar a ansiedade e o estresse.

Como usar a flor da paixão para obter os melhores benefícios

A passiflora pode ser consumida de diversas formas, incluindo: Injeções, tinturas, extratos líquidos E suplementos. A forma mais comum é uma infusão preparada a partir das flores secas da planta.

Infusão de Passiflora

Para preparar a infusão de maracujá, siga estes passos simples:

Leve um copo de água para ferver. Adicione 1-2 colheres de sopa de flores secas de maracujá. Tampe a xícara e deixe em infusão por 10-15 minutos. Coe o líquido e beba o chá quente.

Contra-indicações e possíveis interações

Embora o maracujá seja geralmente considerado seguro, é sempre importante consultar um profissional médico antes de usá-lo, especialmente se você estiver tomando algum medicamento ou tiver alguma condição médica pré-existente.

conclusões

Passiflora é uma planta com flor Propriedades calmantes O que pode ser um bom aliado no tratamento da ansiedade e do estresse. Graças aos seus princípios ativos, esta planta atua no sistema nervoso central, promovendo o relaxamento e reduzindo a atividade dos neurônios associados à ansiedade. No entanto, é importante consultar um médico antes de usar o maracujá para garantir que é seguro e adequado às suas necessidades individuais.

fontes