Chega de problemas de digestão: o hábito simples que resolve tudo

Muitas pessoas relatam problemas digestivos, especialmente depois de comer certos alimentos. Veja o que fazer para consertar.

A má digestão é um problema bastante comum não apenas na era atual, mas também em épocas passadas. Na verdade, um dos chefs mais famosos da Roma Antiga, Marco Gavius ​​​​Apicius, escreveu um livro sobre as receitas romanas mais famosas. E não só isso: em seu guia ele também falou sobre alimentos que auxiliam na digestão ou combatem a prisão de ventre.

Na verdade, segundo o grande chef romano, para combater o inchaço do estômago e a má digestão, a chicória e a alface selvagem devem ser saboreadas em forma de infusão. Além disso, para os antigos romanos O repolho era um verdadeiro remédio naturalFoi um tratamento ideal para prisão de ventre e dores de cabeça. Além disso, fortalece as articulações e trata a insônia.

Como resolver problemas de digestão

Existem milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de indigestão, por isso muitos médicos tentam indicar um tratamento ou caminho que deve ser seguido para aliviar esses sintomas. Recentemente, uma nutricionista chamada Amanda Bliss disse isso logo após o almoço Você não deve descansar no sofá. Portanto, seu conselho é usar sapatos e andar bem. Na verdade, para os nutricionistas, o movimento melhora a digestão e alivia todos aqueles sintomas incômodos. Mas por que a simples caminhada traz esses benefícios?

Mais especificamente, quando uma pessoa caminha, move uma série de articulações e músculos, incluindo as articulações abdominais e das costas. Portanto, a flexão muscular contínua estimula a passagem do alimento pelo sistema digestivo e, como resultado, tudo que está no estômago passa para o intestino. Para ser mais preciso, o especialista recomenda começar a caminhar Cerca de 30 minutos depois de terminar o almoço. Além disso, outros médicos afirmam que para melhorar o problema da indigestão uma caminhada leve de 5 minutos pode ser suficiente.

E não só: caminhar diariamente ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados, melhorar a qualidade do sono e até reduzir os sintomas causados ​​pelo refluxo. claramente, Tudo deve ser acompanhado por um estilo de vida saudável Siga uma dieta leve, regular e equilibrada. Porém, para combater a indigestão também existem remédios naturais, como alcachofra, alcaçuz, camomila, hortelã e muitos outros produtos que podem ser encontrados em lojas de fitoterápicos.