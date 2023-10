Livro de Borione sobre ciência e câncer em outubro

A Nave de Teseu enviará às livrarias em outubro o livro “Match Point. Como a Ciência Derrota o Câncer”, de Roberto Burioni. No eterno jogo contra o câncer, finalmente começamos a somar vários pontos cruciais a nosso favor. Com seu estilo inequívoco, Roberto Burioni explica com simplicidade e precisão o que acontece em nosso corpo, desde a transformação de uma célula em cancerígena até as causas dos tumores, passando pelos diversos tratamentos que já existem e nos quais estamos trabalhando , com resultados cada vez melhores. “A partida contra o câncer está em match point. Temos um adversário formidável pela frente: marcar esse ponto não será fácil, os desafios são muitos. Mas, no final, estamos na frente.

Neste livro, Roberto Burione, médico, celebridade e professor de microbiologia e virologia, responde a essas e outras questões de forma simples e direta, focando nos avanços científicos que tornaram possíveis cenários que, há poucos anos, foram relegados ao esquecimento. livros de ficção científica. O que faz do câncer uma doença que pode ser diagnosticada precocemente, tratada de forma eficaz, às vezes curada e muitas vezes retardada de forma crítica para a vida do paciente. Todos os dias, a investigação proporciona-nos novos tratamentos, curas, medicamentos e conhecimentos que nos permitem olhar para o futuro com esperança. A comovente história do jogo do homem e da ciência contra o cancro, no qual vemos, como nunca antes, a vitória ao nosso alcance. Roberto Burioni, MD, é Professor Emérito de Microbiologia e Virologia na Universidade Vita Salute San Raffaele em Milão. Ele publicou A vacina não é uma opinião (2016), Conspiração de burros (2017), Amigos mortais (2018), Homeopatia (2019), Vírus (2020) e The Enormous Foundation. Medicina após a revolução do mRNA (2022). (EscanNews) -vgp