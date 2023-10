O óleo de palma e a pesquisa universitária viram tudo de cabeça para baixo: foi descoberta uma alternativa mais saudável

A guerra ao óleo de palma está sempre em curso, mas ninguém imaginava que existisse uma alternativa saudável e económica para substituir este produto

Nos últimos anos temos ouvido cada vez mais sobre isso azeite de dendêum produto amplamente utilizado no setor alimentício e que criou diferentes linhas de pensamento entre eles Quem sempre viu isso como prejudicial É em vez disso Ele considera uma alternativa não arriscada Para usar outros óleos. Mas por trás da difusão deste produto existe ainda o motivo habitual, que é o seu valor do ponto de vista da poupança económica.

Para grandes empresas, utilizar este produto pode significar receitas muito maiores, e é por isso que mesmo entre todas Marcas mais famosas Muitas vezes seu uso nunca parou. Mas nas últimas semanas, notícias positivas vieram direto da universidade rainha Margarida de Edimburgo, A novidade pode Revolucionando o mercado de óleo de palma Isto graças a uma alternativa que consegue substituí-lo perfeitamente sem aumentar custos e, segundo quem realizou os estudos pertinentes, ao mesmo tempo que beneficia o consumidor.

Adeus óleo de palma, olá “Palm-Alt”, o tratamento integral para a sua saúde!

Muitas vezes é difícil combinar saúde e acessibilidade, razão pela qual as soluções alternativas ao óleo de palma já existentes no mercado nem sempre são tidas em conta. para’No entanto, a saúde pública tornou-se um tema cada vez mais importante, com publicidade negativa para o óleo de palma. Nos últimos anos, muitas empresas tiveram que mudar seus registros, oferecendo-se para escrever “Sem óleo de palma“em seus produtos.

azeite de dendê Ele era Amplamente utilizado Pelo seu baixo custo em diversos produtos, inclusive em… Cosméticos ou mesmo como biocombustível. No entanto, as controvérsias que o rodeiam ainda são muito elevadas, não só pelos potenciais danos para a saúde, mas também para o ambiente, resultantes da cadeia de abastecimento insustentável associada à sua produção.

Palm Alt é uma alternativa sustentável descoberta por cientistas

É justamente por esses motivos que chegaram notícias da universidade Rainha Margarida de Edimburgo, que anunciou a descoberta de uma alternativa sustentável e saudável a este produto, gerou muito buzz na Internet. O novo produto foi chamado de próprio “Palm alt“, sublinhando a intenção de ser uma alternativa viável ao famoso óleo de palma.

Palmeiras alternativas Isto não só respeitará o meio ambiente, mas também poderá representar o que foi relatado Benefício para a saúde humana. Mas o que torna este produto tão excepcional? Palm-Alt será derivado do linho Ele contém dentro dele Óleo de colzaaparentemente com o mesmo sabor e consistência do óleo de palma, mas com um perfil nutricional decididamente mais interessante.

Essas propriedades permitiriam Substitua o óleo de palma Sem alterar o sabor dos produtos que o utilizam, sobretudo, permitirá acabar com o desmatamento em curso para dar lugar às plantações de palmeiras. dentro Alternativa de palma Encontramos um Menor teor de gordura saturada e menos caloriasMas também uma maior concentração de minerais e vitaminas.

Mesmo no processo de preparação Este novo óleo não contém quaisquer produtos nocivos Como adoçantes, corantes ou conservantes, o que coloca este produto na categoria dos produtos mais naturais e originais. Por fim, como cereja do bolo, encontramos um dos fatores mais atrativos para as grandes indústrias: Seu custo é realmente benéfico, o que o torna amplamente disponível.

Assim, este produto pode ser descoberto Revolucionando os mercados globais Torna-se uma escolha sustentável para o meio ambiente e saudável para o corpo. Resta aguardar a confirmação do fruto e da fruição desta descoberta A produção pode começar Vamos ver como o mercado responde, rumo a um futuro onde esperamos que a inovação e a sustentabilidade pareçam cada vez mais andar de mãos dadas.