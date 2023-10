Diálogo entre fé e ciência sobre as mudanças climáticas – SRM Ciência e Religião na Mídia

Ciência, fé e mudanças climáticas

Um evento organizado por cristãos evangélicos no Instituto Foley, centrado na interface entre religião, política e ciência climática. Bob Inglis falou explicando que a ciência e a fé não estão em conflito, mas sim se complementam para compreender a natureza divina e o seu papel no mundo. Afirma que os seres humanos compartilham com Deus o privilégio e a dignidade da criação.

Inglis acredita que a Bíblia atribui aos humanos um papel de co-criadores com Deus e, portanto, nega que haja um conflito entre fé e ciência. Muitas pessoas religiosas sentem-se marginalizadas e ridicularizadas pela cultura predominante do positivismo funcional, uma filosofia que reconhece apenas o que pode ser medido como verdadeiro. No entanto, o aspecto mais importante da medição da fuga à vida, o envolvimento dos jovens, é crucial para combater as alterações climáticas.

Como lidar com as mudanças climáticas? Regulando a poluição, promovendo energia limpa e responsabilizando as pessoas pelos efeitos negativos das alterações climáticas.

