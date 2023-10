Vitamina Drip: O que você precisa saber sobre terapia intravenosa

Dr.Após a polêmica em torno da postagem de Martina Colombari sobre terapia intravenosa, que são gotas de vitaminas administradas em bastões intravenosos, perguntamos a um especialista a favor e contra: Para quem é e o que envolve?

Eles são chamados de terapia intravenosa, nome usado nos Estados Unidos, onde nasceram e se tornaram muito populares, não apenas entre os VIPs. São tratamentos realizados em centros especializados, que fornecem vitaminas e minerais por gotejamento. Em Itália, estamos a começar a discutir isto agora, porque o número de clínicas que oferecem estes tratamentos está a aumentar. Entre outras coisas, também tem sido falado como um remédio muito benéfico para o bem-estar e a saúde. Martina Colombarienquanto nos Estados Unidos eles já tentaram Administrações intravenosas Estrelas como Rihanna e Kim Kardashian.

O que mais Martina Colombari faz?

Na Itália, as clínicas que oferecem terapia intravenosa estão a aumentar. Martina Colombari destacou recentemente suas gotas de vitaminas e sais minerais. A ex-Miss Itália e influenciadora postou uma foto sua em uma cama de clínica em sua conta do Instagram, acompanhada de uma legenda explicando: “A terapia intravenosa é um tratamento pessoal bem conhecido e procurado”. Fortalecer o sistema imunológico, reduzir os sinais de envelhecimento (tratamento antienvelhecimento) e livrar o sangue das toxinas». “Principalmente nesta época do ano, quando o ritmo frenético do dia a dia é retomado, é importante cuidar de si através deste Um complexo de vitaminas, minerais, aminoácidos e ingredientes ativos Que eu incuti Por via intravenosa Colombari acrescentou que o objetivo final é melhorar a qualidade de vida, economizar energia e ter saúde.

Quais são os benefícios das vitaminas intravenosas?

Nos sites que o divulgam também é possível ler que representa um tratamento de última geração capaz de devolver o bem-estar e a saúde. As condições mais adequadas são aquelas em que se sente fadiga, perda de energia, mas também… Desejo sexual, distúrbios da pele e da tireoideAlém de Anemia e Dificuldade em perder peso. “Uma hipótese importante deve ser levantada: a dieta mediterrânea correta fornece de fato um fornecimento correto de vitaminas e nutrientes”, explica Giovanni Leoni, vice-presidente da Federação Nacional de Clínicos Gerais (Fmomceo). “Suplementos vitamínicos, como pimenta, podem ser úteis às vezes, mas em pequenas quantidades. A prova está num estudo que mostrou que, embora sejam necessários 10 mM de vitamina C diariamente, na dieta americana média 90/100 é tomado diariamente.“Muito além do necessário.”

É verdade que tratamentos intravenosos podem ser úteis?

Então, quando os IVs podem ser úteis? “Infelizmente, ainda não existe literatura científica que demonstre os benefícios das injeções de complexos vitamínicos e minerais: isso significa que estudos comparáveis, mensuráveis ​​e reprodutíveis que forneçam evidências ainda não estão disponíveis – explica o Dr. Leoni – e isso não significa que a administração de medicamentos ou produtos farmacêuticos, o que ocorre geralmente sob uma série de condições: em primeiro lugar, indicações médicas, estipuladas pela legislação italiana.”

Preciso de receita médica?

“Sim. Nos Estados Unidos em geral, a lei é mais brandaEmbora possa variar entre países. “Aqui precisamos de uma prescrição para acesso intravenoso, ou seja, para proceder à administração intravenosa, e isso deve ser feito por especialistas, portanto médicos ou profissionais enfermeiros”, sublinha o vice-presidente da Federação dos Clínicos Gerais.

O que você injeta?

“Não se deve subestimar, de fato, que se deve levar em conta o que é injetado, que pode variar de pessoa para pessoa e, portanto, deve ser titulado. Mas isso também Essas substâncias devem então ser eliminadas pelos rins ou fígado, por isso é necessário acompanhamento médico para evitar complicações Também deste lado. Além disso, a injeção em si é feita através de uma agulha, por si só é um método doloroso para a veia (injeções repetidas podem causar flebite) e para algumas pessoas podem sofrer crises vasovagais”, explica Leonie. Quanto ao conteúdo, pode variar significativamente: Nos EUA, a terapia intravenosa é realizada usando “Um coquetel de vitaminas, sais minerais e medicamentos específicos.

Quanto tempo duram e quanto custam?

“Algumas clínicas e centros hospitalares na Itália oferecem o mesmo tipo de tratamento, customizado de acordo com as necessidades. No entanto, estes são tratamentos caros Também pode custar 300 ou 400 eurosque dura em média uma hora”, acrescenta o especialista.

Qual As precauções são necessárias?

A própria duração do tratamento também merece atenção. Na realidade, o tratamento nem sempre funciona adequadamente. Giulia, 40 anos, italiana, mas residente de longa data nos Estados Unidos, recorreu recentemente a um centro de terapia intravenosa na Virgínia. Já tinha tentado as injeções tanto nos Estados Unidos como na Coreia, onde viveu alguns anos, mas da última vez a experiência não foi positiva: «O gotejamento estava fluindo rápido, rápido demais na minha opinião. Tentei explicar isso ao diretor da clínica, mas ele insistiu que o método estava correto. Mas depois de alguns minutos, comecei a me sentir mal e desliguei o aparelho sozinho. Eu estava com falta de ar e a enfermeira, que veio correndo imediatamente, me deu uma máscara Oxigênio Até que me recuperei.

A quais riscos você está exposto?

O que poderia acontecer neste caso? “Envolve a administração de grandes quantidades de líquidos que aumentam rapidamente a carga a nível venoso, chegando assim ao coração (enquanto a circulação arterial parte do coração para ir para a periferia), o que pode levar a Hipertensão arterial pulmonar. Na verdade, o sistema venoso está carregado, que por sua vez está com baixa pressão, e por isso pode ocorrer falta de ar – explica Leonie – Lembremos que no nível hospitalar as injeções intravenosas são realizadas em certos casos, por exemplo após uma cirurgia ou trauma.Desidratação grave ou na presença de significativa, aproximadamente 2.000 cc em indivíduo de 70 kg, em um período de 24 horas. Mas aqui estamos falando de pessoas saudáveis, ou talvez com problemas cardíacos, que conseguem 500 cc em poucos minutos.».

Supervisão médica necessária

Nos EUA, você não precisa de licença governamental para abrir centros de terapia intravenosa, nem de receita médica. Mas como esperado, Em Itália, existe uma legislação mais rigorosa: «A abertura de uma clínica que também ofereça este tipo de tratamento exige certamente a obtenção das licenças legais adequadas, mas sobretudo a supervisão do médico, que também deve esclarecer o que está a injetar. Na verdade, caso ocorra um acontecimento inesperado, também é preciso saber como agir face ao que foi gerido» explica Leonie. “Há uma coisa que gostaria de lembrar: a corrida rumo à eterna juventude, que faz parte de uma civilização do bem-estar, também pode ser prosseguida com um estilo de vida adequado. Tomemos como exemplo Mick Jagger: o cantor representa um estudo de caso interessante. Aos 80 anos, exceto por um período marcado pelo abuso de álcool e drogas, ele há muito presta muita atenção à alimentação, comendo a quantidade certa de frango, peixe e macarrão integral, mas também praticando muita atividade física. Ele treina de 3 a 4 horas por dia com um personal trainer e estima que em cada show percorre o equivalente a 16 quilômetros de corrida. Recorre à toma de suplementos vitamínicos orais, mas porque segue uma dieta de exercício e portanto o aumento do consumo destes elementos é justificado pelo movimento.”