Na Black Friday, relógios inteligentes para checar sua saúde

Verifique sua saúde Importante: Exercitar-se, alimentar-se de forma saudável e dormir são apenas algumas das atividades que você pode fazer periodicamente para se sentir bem consigo mesmo.

Mas se uma pessoa deseja monitorar sua saúde com frequência, como ela pode fazer isso? Supondo que ninguém tenha tempo de ir ao médico todos os dias para medir a pressão arterial, hoje é possível contar com a tecnologia para monitorar alguns parâmetros básicos, como batimento cardiaco e a pressão arterial. Para fazer isso, o relógios inteligentesque está cada vez mais moderno e útil no dia a dia.

Relógios inteligentes para monitorar sua saúde: um guia

o relógios inteligentes Eles estão gradualmente começando a substituir os tradicionais relógios de pulso das pessoas, oferecendo mais funcionalidade, monitoramento de atividades e até permitindo que você se comunique com seu smartphone via conexão Bluetooth. Além disso, sua prevalência foi favorecida pelo preço: muitos dos smartwatches de última geração o possuem Custa menos de 300 eurosque é um preço muito baixo quando comparado a alguns relógios tradicionais.

Com quais relógios inteligentes posso verificar minha saúde?

não tudo relógios inteligentes Eles são capazes de nos fornecer indicações claras para nós Estado de saúde. Inicialmente, há alguns anos, surgiram alguns relógios inteligentes, entre eles os XiaomiEles mal conseguiam sentir e exibir os batimentos cardíacos do usuário. Hoje a situação é completamente diferente: tendo em vista o endosso desta função pelos usuários, a Xiaomi (mas não só) continuou trabalhando nessas funções, tornando esses dispositivos mais técnicos e, acima de tudo, precisos.

Os smartwatches mais famosos são definitivamente aqueles maçã, mas também tem um custo decididamente mais alto que a média; Aqueles Xiaomi, que se distingue pela sua finura, como se fossem pulseiras; E aqueles Samsung, que lembra muito os relógios tradicionais, mas digitais. Com os últimos lançamentos de relógios inteligentes dessas marcas, níveis realmente altos de tecnologia foram alcançados, permitindo o controle de muitos parâmetros, vamos ver quais.

Quais parâmetros posso verificar com o smartwatch

Existem vários parâmetros que podem ser controlados com o seu smartwatch: batimento cardiaco, que é monitorado por LEDs verdes acoplados a fotodiodos para determinar a quantidade de sangue no pulso; lá pressão arterialuma Eletrocardiografia (ECG) Finalmente horas de sono Dorme.

Como verificar os parâmetros de saúde com um relógio inteligente

Verificar os parâmetros de saúde com o smartwatch é simples, basta colocá-lo e seguir as instruções, mas vamos ver com mais detalhes.

Medição da frequência cardíaca: esta é sem dúvida a função mais difundida, que agora está em todos os smartwatches. Para medir corretamente sua frequência cardíaca, você precisa se certificar de que seu relógio está funcionando Ajusta bem no pulso. Também é importante sentar-se à mesa e apoiar o pulso no qual o relógio é usado em uma superfície plana. Feito isso, basta selecionar a função e aguardar alguns segundos para obter o resultado batimentos por minuto (BPM).

Medição da pressão arterial: Para verificar este parâmetro, é necessário ter um relógio inteligente de última geração, como Samsung Galaxy Watch5 Pro. Se você possui este smartwatch, você precisa baixar o aplicativo Tela de saúde da Samsung, está disponível para Android. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o aplicativo e selecionar «pressão arterial“e depois”calibração do relógio». As três primeiras medições devem ser feitas usando um manômetro no braço oposto do relógio. Uma vez obtido o resultado do dispositivo de medição, é necessário inserir o resultado obtido no aplicativo Samsung, que será usado para calibrar o relógio. Após as três primeiras medições, basta usar o relógio para obter o melhor resultado. Para ainda obter um resultado preciso, recomenda-se repetir este procedimento a cada 4 semanas.

Fazendo um ECG: Em primeiro lugar, é necessário certificar-se de que o relógio está Ajusta bem no pulso. Recomendamos realizar este procedimento sentado em uma cadeira com o pulso para cima e observando-o em uma superfície plana. Neste ponto, você deve procurar a função em seu smartwatch Eletrocardiografia E pressione “iniciar”, enquanto segura um dos botões físicos do relógio por alguns segundos e aguarda o resultado. É importante lembrar que alguns relógios precisam de um aplicativo próprio para registrar o resultado do ECG; Por exemplo, smartwatches Samsung requerem o uso do Samsung Health Monitor.

Medição do sono: Com o relógio inteligente, você pode monitorar horas de sono O lugar onde você dormiu e os movimentos que você fez graças ao acelerômetro. Através da respectiva aplicação é possível pela manhã verificar os dados do sono de uma pessoa, para perceber se, por exemplo, deve dormir mais ou não.

Validação do smartwatch: os dados são confiáveis?

Agora que você sabe como conferir Seu estado de saúde Com o smartwatch, muitas pessoas vão se perguntar se os dados coletados são confiáveis ​​ou não. Basicamente simPorque antes de serem colocados no mercado, esses relógios inteligentes e os resultados que eles produzem foram testados por muito tempo para serem confiáveis. O que definitivamente não deve ser esquecido é que o teste realizado com um smartwatch em nada substitui a medição realizada com um monitor Ferramentas profissionaisque deve ser sempre preferida quando exames mais precisos são necessários.

Qual smartwatch você compra para verificar sua saúde

