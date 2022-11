Ainda é uma emergência médica. Médicos de família: ‘Tiveram de mudar de tratamento’

Numa época de abundância, é difícil encontrar medicamentos na farmácia. “No momento não há Nifedicor em gotas, medicamento usado para tratar alguns problemas cardíacos, enquanto o ibuprofeno vem em conta-gotas”, diz Enrico Beltramelli, presidente regional da Federfarma e proprietário da farmácia homônima no Corso Cavour.

suprimentos

Do ibuprofeno aos medicamentos descartados, Beltramelli coloca uma longa lista de produtos na mesa para encomenda e explica: “Todos os dias, três vezes ao dia, entro em contato com atacadistas para encontrar os produtos de que preciso. Alguns estão completamente ausentes, outros estão atingindo a cota. Talvez encomendemos dez caixas e um casal chegue à farmácia. E se antes um número de fornecedores era suficiente para garantir o abastecimento, hoje são necessários até três ou quatro ».

As consequências recaem sobre os pacientes e sobre os médicos que têm de prescrever tratamentos: “Vai acontecer duas ou três vezes por semana – diz Stefano Cartesinha, clínico geral do anexo Studio Mirabello na Piazza San Bernardo – os pacientes voltam para nos dizer que não encontra o remédio, temos que mudar o regime terapêutico e repetir a receita.” Em seguida, ele lista as questões críticas que encontramos durante o trabalho: “Tínhamos problemas com medicamentos de alto custo que passaram a ser muito usados, como as incretinas , para o qual o Ministério recentemente nos permitiu traçar um plano de tratamento. A demanda aumentou e chegamos a uma escassez de estoques – ou seja, esgotamento dos armazéns “Agora está de volta. Tivemos problemas no passado com vacinas antitetânicas e vacinas de baixo peso molecular heparina de peso. Enquanto os medicamentos para tratar a candida, uma infecção muito comum da cavidade oral, não são mais eficazes devido ao surgimento de resistência. Um dos problemas mais sérios nos próximos meses será a escassez de medicamentos.”

antibióticos

Na frente pediátrica, a situação é menos sentida, mas está presente: “Prescrevo alguns remédios, mas no momento a amoxicilina é difícil de usar – explica Claudio Cravedi, pediatra do Stradella e professor da Universidade de Pavia – é o principal antibiótico para o tratamento de três doenças infantis: infecção “Ouvido médio agudo, amigdalite e pneumonia brônquica. 80 por cento dos casos em que os antibióticos são usados ​​são causados ​​por esses distúrbios. Sem eles, outros tipos como cefalosporinas, que devem ser usados ​​com muita parcimônia para não aumentar a resistência aos antibióticos, são inevitáveis.” A escassez de ibuprofeno: “A situação melhorou – diz Roberto Braschi da Farmácia Moderna – mas os estoques ainda não são suficientes.” Para alguns medicamentos há solução: «Depende dos medicamentos, você pode usar genéricos – explica Antonio Zanotti da Farmácia San “Mathieu – são exatamente iguais aos medicamentos de marca. Precisamos educar os pacientes e deixá-los confiar no farmacêutico.”