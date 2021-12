O bem-estar do corpo deve, sem dúvida, ser uma prioridade para todo ser humano.

Para atingir este objetivo, devemos também procurar estar atentos à nutrição, de forma a aproveitarmos as substâncias de que necessitamos.

As vitaminas são especialmente importantes, pois sua deficiência pode causar certos problemas e sintomas. Vimos, por exemplo, como A deficiência de uma determinada vitamina pode causar irritação, alfinetes e agulhas nas mãos e nos pés.

No entanto, pode acontecer que você não esteja ciente da baixa ingestão de vitaminas ou das causas subjacentes ou possíveis consequências.

O uso prolongado de alguns medicamentos para gastrite e úlcera pode levar à deficiência dessa vitamina, que é benéfica para os glóbulos vermelhos

Freqüentemente, no caso de doenças estomacais, é tomado um determinado tipo de droga enterosorvente, a saber, os inibidores da bomba de prótons.

Esses medicamentos, que são especialmente úteis no combate a certas doenças como gastrite e úlceras, podem causar deficiência de uma vitamina valiosa a longo prazo. Na verdade, sua ação reduziria a produção de suco gástrico que permitiria que a vitamina B12 fosse extraída dos alimentos ingeridos. Portanto, haverá uma baixa absorção.

Além disso, deve-se enfatizar que o mesmo resultado pode causar as mesmas gastrites e úlceras.

No longo prazo, uma deficiência de vitamina B12 pode impedir a produção de glóbulos vermelhos que são totalmente funcionais. Na verdade, pode ser maior do que deveria. Esta condição é chamada anemia megaloblástica.

Anemia megaloblástica

As reservas de vitamina B12 no corpo, conforme relatado pelo Istituto Superiore di Sanità, podem durar de 2 a 4 anos se não forem reabastecidas.

Portanto, pode levar algum tempo para que a anemia apareça. Será uma condição tratável, mas não deve ser subestimada, porque se for ignorada, pode com o tempo também levar a danos neurológicos irreversíveis.

Além dos sintomas normais de anemia, como fadiga, palidez, taquicardia, etc., também podem ocorrer os sintomas típicos de deficiência de vitamina B12. Ou seja, formigamento nas extremidades, pele amarelada, língua inchada e distúrbios da visão. Em caso de dúvida, é sempre bom consultar um médico e fazer um possível hemograma.

A vitamina B12 estará presente em carnes, peixes e laticínios, bem como no extrato de levedura, alguns grãos e produtos de soja.

No entanto, o uso prolongado de alguns medicamentos para gastrite e úlceras pode levar à deficiência dessa vitamina, que é benéfica para os glóbulos vermelhos. Essas consequências devem ser consideradas no caso de abuso de drogas e tendem a se desviar da opinião médica. Os medicamentos podem certamente nos trazer alívio e benefícios, mas sempre e somente se forem tomados de acordo com as instruções de especialistas. Mesmo no caso de tomar inibidores da bomba de prótons, “faça você mesmo” pode ser prejudicial à nossa saúde.

Sugestões de leitura

Muitos trabalhadores da osteoporose não percebem que podem reduzir a ingestão de cálcio devido a essas combinações nutricionais erradas.