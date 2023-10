Alunos da Cisterna di Latina vencedores do Festival de Ciências de Gênova

Os alunos da Cisterna di Latina receberam um prêmio de prestígio. No passado dia 27 de Outubro, no âmbito do Festival de Ciênciasno Palácio Ducal de Gênova, classe 3^a SubordinarInstituto Abrangente Plínio, o Velho para Cisterna Latinacoordenado pela professora Patrícia Montelli, recebeu prêmio Primeiro prêmio Da vigésima sexta edição “Prêmio Nacional da Juventude – Departamento de Química Básica e Plásticos”do Concurso Juvenil Federschemica 2022/2023.

o uma corrida Foram criados pela Assobase e PlasticsEurope Italia – as associações Federchimica que representam o setor industrial da química básica e dos plásticos – e pela Sociedade Italiana de Química – a associação científica cujo objetivo é promover o estudo e o progresso da química e suas aplicações – e pela Amaplast – a Associação dos Fabricantes de Máquinas para Fabricação de Plásticos.

emEdição 2022-23 Ele participou da premiação 56 grupos escolares de toda a Itália (21 no Departamento de Químicos Básicos e 35 no Departamento de Plásticos), num total Cerca de 1.900 alunos E 550 professores.

A cerimônia de premiação contou com a presença de A Mais de 500 vencedores, com idades entre 6 e 14 anos, de 16 escolas de toda a Itáliadas províncias de Catânia, Como, Cremona, Bari, Barletta-Andrea-Trani, Fermo, Génova, Latina, Milão, Nápoles, Pádua, Rovigo, Salerno e Torino, acompanhados por professores e pais.

E com os prêmios que recebeu Os vencedores receberão materiais educativos Para uso em suas escolas.

estudantes 3A do IC Plínio, o Velho da Cisterna Participei da competição em Uma seção dedicada à química básica Para o ensino médio, ganhe Primeiro prêmio com trabalho sobre enxofreUm elemento essencial na química básica.

Os alunos criaram um “Perfil do Instagram” Imagem de enxofreAliando assim a química básica de forma inteligente e inovadora a um mundo que os jovens conhecem bem e conhecem ainda mais, que é o mundo das redes sociais.

O objetivo do projeto era criar uma verdadeira O “perfil social” do enxofre, onde o item é narrado abordando diretamente o público, interagindo com o perfil da escola e de seus alunos. Em cada post, o enxofre conta algo sobre si mesmo, dando assim a conhecer a sua origem, história, propriedades e curiosidades. Trabalho original Aqueles relacionados ao enxofre “social” criado pelos alunos da Cisterna que O júri realmente gostou disso E quem foi recompensado por isso Primeiro prêmio Da seção dedicada à química básica para escolas de ensino médio.

