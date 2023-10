Chamam-lhe fruta do dragão e tem uma série de propriedades que poucas pessoas conhecem: Benefícios únicos

Uma fruta com muitas características e é considerada uma das mais maravilhosas frutas tropicais que se podem saborear na Itália.

ele é chamado Pitaya (Pitahaya) ou fruta do dragão É produzido por alguns Espécies de cactos americanos. rico em A vitamina C, com um pouco de água, mas com frutose, minerais – como sódio e cálcio – e muitas fibras, é uma das frutas ricas em propriedades benéficas para o nosso corpo. Se você olhar de perto, tem um formato muito familiar, um formato Embora a pera espinhosa – depois de aberta – também lembre muito o kiwi. Sua casca tem cor Vermelho, roxo ou amarelo. Tem polpa dentro Vermelho ou branco.

É cultivado em Sudeste Asiático, Austrália, Caribe e Flórida. esse fruta do dragão Realmente possui inúmeras propriedades nutricionais. Suas calorias – por 100 gramas – são cerca de 268 calorias Uma ótima fonte de energia para o nosso corpo E – um fator importante – contém baixa quantidade de gordura, quase ausente.

Fruta aliada à saúde

ausência Colesterol, glúten, lactose e, em vez disso, a alta presença de fibra alimentar tornam esta fruta muito saudável. Também tem alguns Propriedades antioxidantes O que o torna um grande aliado da nossa saúde. Pode ser usado na dieta porque é Rico em fibras Nossos aliados instintivos. Ele também é um grande amigo de Metabolismo diminuindo o índice glicêmico. também sistema imunológico É facilitado pelo consumo de frutas. Apesar de Escassez de água em casa características Pitaya – fruta do dragão -É realmente benéfico para o corpo.

A polpa da fruta pode ser comparada à polpa do kiwi, o que significa que as sementes em seu interior são pretas e crocantes.. Degustar pitaya traz à mente a alternância de sabores Doce e ligeiramente ácido. As sementes da fruta do dragão também podem ser secas e usadas para cultivo doméstico. Eles podem ser colocados em um vaso com terra e germinar. Em relação às grandes colheitas – em grandes terras e, portanto, em verdadeiras fazendas – notamos que: As flores do fruto da pitaya abrem à noite e fecham à luz do dia, parecendo quase secas.

A planta suporta temperaturas de até 40 graus, como acontece com a família dos cactos. Esta fruta é um verdadeiro suplemento natural. Também um grande aliado para Fígado e coração. Podem ser saboreados sozinhos – saboreando a suculenta polpa da fruta pitaya – ou em companhia Frutas secas ou iogurte.