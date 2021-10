Tardes de ciência para todas as idades

No dia 8 de outubro de 2021 a partir das 16h30, o laboratório de fabricação e espaço colaborativo “WakeHub” abrirá suas portas para públicos de todas as idades em uma tarde dedicada à ciência. O Jardim WakeHub na Via Caduti del Lavoro, 33 em Lendinara, será preenchido com as atividades dos colegas de trabalho que colaboram com o espaço que vão mostrar como funcionam as tecnologias fornecidas: Andrea Verzola vai animar os conjuntos de imagens, Alessandra Baccaglini vai criar um live desenhando enquanto Matteo Marseglia modela o material com a impressora 3D Dimensions. Será uma oportunidade de descobrir as oportunidades que o WakeHub oferece aos jovens que desejam experimentá-los e cultivá-los para o seu crescimento profissional, bem como aos maiores de 65 anos, que são alvo de atividades específicas para se aproximarem das novas tecnologias e aumentar seus conhecimentos.

O convidado especial será Federico Benuzzi que apresentará o seu espectáculo “Física dos Sonhos”, retirado do seu livro com o mesmo nome, onde a física é explicada através de jogos de malabarismo. O mundo da física e dos jogos de mágica se reunirá em um show único, emocionante e profundo; Uma função que combina diversão, maravilha e ciência.

Para participar do “Wakehub Sunset”, você deve se inscrever antes de 5 de outubro de 2021 através do formulário online que pode ser encontrado no site www.wakehublab.org E ter um certificado verde a partir dos 12 anos.

Em caso de mau tempo, o evento acontecerá dentro do prédio com admissão e inscrições limitadas, a fim de cumprir todos os regulamentos de combate à Covid-19.

O evento, organizado pela WakeHub em colaboração com o município de Lendinara e Coop Il Raggio Verde, faz parte das iniciativas propostas pelo projeto #sPOStati, selecionado por Con i Bambini como parte do Fundo Nacional de Combate à Pobreza na Educação Infantil e é apoiado . pela Casa Padana.