Sabemos que comer frutas e vegetais da estação ajuda o corpo a se manter em forma e a protegê-lo. Na verdade isso Um hábito saudável todos os dias nos mantém saudáveis ​​e prolonga a vida.

Comer uma dieta saudável e balanceada, rica em frutas e vegetais (5 porções por dia) pode reduzir a mortalidade e as doenças crônicas. Por exemplo, este Vegetais sazonais inesperados mantêm seu cérebro e coração saudáveis. mas ainda, Aqui estão três frutas ricas em vitaminas que com certeza devemos comer em outubro.

Uma das frutas cítricas mais famosas

São muitos os frutos que o outono e o inverno nos dão. Uma das mais apreciadas e admiradas é a pequena fruta cítrica laranja. Tem a pele enrugada e fina e é muito perfumada. É composto por cunhas ricas, suculentas e aromáticas e tem um sabor doce ou ligeiramente azedo (dependendo da variedade).

Vamos falar sobre tangerina, muito semelhante à laranja, mas menor em tamanho. Suas origens são asiáticas, mas também é cultivado em nosso país, principalmente em regiões de clima temperado.

A árvore da qual cresce não ocupa muito espaço e pode ser plantada facilmente. Como todas as plantas cítricas, tem muito medo do frio. Mas mesmo as altas temperaturas podem danificar folhas e frutos.

A árvore de tangerina prefere solo simples, rico em matéria orgânica e bem drenado (para evitar problemas de raízes). A planta floresce de fevereiro ao verão. Enquanto seus frutos maravilhosos são típicos de outono e inverno.

Esta pequena fruta da estação pode ser um remédio natural para problemas de colesterol e intestinos

A tangerina é uma fruta cítrica com inúmeras propriedades benéficas. A vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico e combate os radicais livres (que causam o envelhecimento). Mas também lembramos que esta pequena fruta da estação pode ser um remédio natural contra o colesterol e problemas intestinais.

Entre outras coisas, as tangerinas são ricas em fibras que protegem a saúde intestinal. Portanto, um aliado válido que permite a regulação da atividade intestinal.

Os antioxidantes das tangerinas também podem ajudar o sistema cardiovascular e regular os níveis de colesterol ruim (LDL). Em suma, uma fruta pequena, mas útil, é útil para o nosso corpo.

Mas também lembramos que nada dessa fruta cítrica é eliminado. Na verdade, sua casca, altamente perfumada e rica em óleos essenciais, pode ser usada para perfumar toda a casa.