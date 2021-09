De volta com duas aldeias em Les Sables e La Roche

Journal des Sables veja minhas novidades

O Festival de Ciências começa em 1º de outubro em Vendee e termina em 11 de outubro. © d

Por ocasião do trigésimo aniversário da Fête de la Science E apesar do contexto saudável que sempre estimula a prudência, o curador da Fête de la Science en Vendée, liderada pela Associação Sablaise do Museu das Sable, decidiu colocar as tigelas na grande!

Na verdade, 40 projetos serão submetidos Ao longo da seção deste tópico “Paixão pela descoberta”.

Graças ao trabalho e à cooperação de associações e atores públicos e privados, a Fête de la Science quer ser um evento gratuito e popular presente em todo o departamento de Vendée.

No entanto, duas vilas da ciência verão a luz em La Roche-sur-Yon, nos dias 1 e 2 de outubro, nos campi de Courtaisière e Sables-d’Olonne, encruzilhada da cultura na Abadia de Sainte-Croix, na quinta-feira 7 e Sexta-feira 8 de outubro para grupos escolares e ao público, sábado 9 e domingo 10 de outubro.

Os visitantes de Yonais poderão aprender, descobrir ou redescobrir os workshops e palestras sobre fungos, água, medicina de guerra no século 20 e endometriose. Os visitantes da área de Sables poderão encontrar parte deste programa, bem como informações sobre a floresta de Olonnes, parques, ou mesmo biodiversidade marinha, para citar alguns.

Nestes 10 dias de celebração, também serão apresentados projetos científicos, por exemplo na Reserva Biológica Regional de Nallières nos dias 2 e 3 de outubro, no Parque da Biotopia em Notre-Dame-de-Monts nos dias 5 e 9 de outubro ou em L ‘ le-d’Yeu, de 1 a 8 de outubro.

Por isso é um programa rico e variado e está distribuído por todo o departamento, porque não saudar os convites.

“Se alguns jovens saírem do festival de ciências com a ideia de se tornarem engenheiros ou trabalhar no mundo da ciência, nosso trabalho será muito bom”, afirmou. Apresentado por Jean-Claude Daniel e Doreen Charrier do Museu Sable.

Nas aldeias de Al-Alam, monitoramento médico de tráfego desde 12 anos, máscaras obrigatórias desde 11 anos e visita unilateral. O programa completo de eventos através deste reserva.

