Cansado e cansado? Você pode ter uma deficiência de ferro – aqui está onde encontrá-lo

Você está sempre cansado e cansado? Talvez você tenha uma deficiência de ferro: aqui estão os alimentos que você pode encontrar e comer.

Se você tem se sentido cansado e exausto ultimamente, com pouca energia e fraqueza, você pode ter um Falta de ferro. Certamente, a maneira mais segura de saber é fazer exames de sangue, após consultar o seu médico.

Às vezes é mais estressante até na mudança de estação, mas para descobrir o problema é sempre melhor fazer exames específicos. Em qualquer caso, se já tivermos confirmado por meio de exames de sangue que somos deficientes em ferro, seria apropriado incorporar essa substância essencial ao corpo também por meio defonte de energia.

Nesse sentido, existem muitos alimentos que podemos consumir para nos abastecer de ferro e nos sentirmos com mais energia. Entre os produtos da terra, também encontramos muitos Vegetais de outono. Vamos descobrir então Alimentos que ajudam em caso de deficiência de ferro.

Aqui estão os alimentos que você deve comer quando você tem deficiência de ferro

o O ferro é uma substância importante para a saúde Ele desempenha um papel essencial no transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Por isso, se houver deficiência de ferro no sangue, é necessário agir.

Sintomas de deficiência de ferro estão presentes Fadiga crônica, fraqueza, dor de cabeça e tontura e assim por diante. Então, como você reage? Além de considerar uma opção de suplemento, existem alguns alimentos com o seu médico onde você pode encontrar mais ferro do que outros.

Então, vamos ver quais são os alimentos mais adequados para consumir quando temos uma deficiência de ferro. Mas vamos começar com uma distinção simples entre os alimentos que os contêm ferro em qualquer emico e aqueles não m (não emic).

o O ferro heme é o mais fácil de absorver É encontrado principalmente em carnes e produtos animais, enquanto o não-heme é encontrado principalmente em vegetais.

vamos começar de ferro eme, Alimentos com mais deste tipo de ferro e mais fáceis de absorver são:

Carne (especialmente peru)

Fígado, resíduos, resíduos

peixes, incluindo crustáceos e frutos do mar,

gema

o ferro não eme. Em vez disso, o encontramos acima de tudo em alimentos de origem vegetal, como:

Leguminosas (grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, etc.).

Quinoa

soja

vegetais de folhas verdes, como espinafre, mas também brócolis, repolho, beterraba, couve,

cogumelos secos

Frutos secos (damascos, passas, figos, amêndoas, etc.).

Grãos inteiros como arroz e aveia

Lembramos também que quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, ao contrário do que se possa pensar, não parece ter deficiência de ferro. Isso se deve ao fato de que mesmo que os vegetarianos não comam alimentos de fácil absorção de ferro, como a carne, eles comem vegetais e os fornecem em quantidades razoáveis ​​e, em alguns casos, também são boas fontes. Vitamina C O que é crucial para uma melhor absorção do ferro não heme.