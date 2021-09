“Resultado justo, mas essas penalidades me incomodam” – Inovercelli24.it

“Se olharmos para a primeira metade, diria que o copo está meio cheio, cometemos um erro. Na segunda metade, digo meio vazio, mas apenas porque temos um fósforo de uma porta. ” Em seguida, Senza segue à margem da partida entre Virtus Verona e Pro Vercelli: “O resultado está correto, a equipe não mereceu vencer e o Verona fez bem: eles nos atacaram e fomos moderados, no segundo tempo jogamos Bem. Sugerimos boas tramas de jogo. Foi um ataque contínuo. Mas o goleiro deles foi muito bom. Repito que o resultado está correto. ”

Alinhamentos no meio da semana, afetados ?: Eu diria que sim: eles provavelmente não estavam todos acostumados a brincar juntos, alguns produtos químicos não foram criados. Mas não me escondo por trás dessas coisas, não fomos muito agressivos e esse foi o problema da primeira parte. Não impusemos qualidade, mas no segundo tempo a qualidade apareceu. A luta no meio da semana traz turbulência, principalmente quando tivemos três rebatidas chatas: Maccioni, Bellardinelli e Awa são jogadores importantes, e Gatto ainda está de fora. Não há desculpas, entretanto. ”

Em conclusão, Scienza disse ao responder a uma pergunta se Resultados benéficos são considerados seus favoritos: “Somos uma equipa que quer aspirar a um determinado tipo de classificação e temos que aguentar essa pressão. O Pro é historicamente uma equipa de prestígio e por isso todos os que jogam e treinam esta equipa têm de lidar com essas pressões. Deve trazer força e entusiasmo, é a oitava pontuação útil consecutiva, o que é um bom sinal. A quinta penalidade que estamos tendo me irrita, me irrita: é uma pena. A remontagem não é fácil, precisamos de um torneio de alto nível. Suponha que, no final, o copo esteja meio cheio.

Depois foi a vez de Simon Aurelito, autor de Target: Meio copo cheio ou vazio? “Sempre vemos o copo meio cheio e temos que ser positivos. Todos os jogos são difíceis, tentamos prepará-los para a vitória, mas acontece o que acontece dentro de campo: tentamos fazer de tudo, o pênalti é questionável, mas fomos bons em recuperá-lo. Ainda estamos perdidos, mas conseguimos igualar, mantemos o ponto e pensamos no próximo ponto. ”

Os resultados benéficos dizem alguma coisa? “Estamos felizes em sair e trabalhar, todas as semanas nos preparamos da melhor maneira: o único segredo é o trabalho.”

É difícil jogar aqui? “Temos jogadores importantes, os 11 que entram em campo são essenciais para a equipe. Procuramos fazer nossas corridas para vencer (que é o nosso objetivo). Aí pode vir o resultado ou pode não vir, o importante é dar tudo.”

Em conclusão, o zagueiro comentou sobre o seu homólogo Feliz pelo gol e queria me dedicar“Estou feliz, esperava conseguir três pontos, mas isso é bom. Dedico a rede aos meus pais, família, namorada e todas as pessoas próximas a mim. ”