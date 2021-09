Quando você come batatas para reduzir o açúcar no sangue? Aqui está a resposta

Muitos se perguntam como reduzir o açúcar no sangue simplesmente comendo batatas. Estes tubérculos distinguem-se pela grande quantidade de amido: embora sejam vegetais, do ponto de vista nutricional assemelham-se mais aos cereais. Mas vamos analisar melhor a questão.

Batatas e açúcar no sangue

A batata é um dos alimentos mais consumidos em nosso país. Cozido de várias maneiras, vamos aprender sobre o índice glicêmico e como podemos cozinhá-lo para manter o açúcar no sangue baixo. Em primeiro lugar, devemos dizer que as batatas, se estiverem presentes em sua dieta, podem ser consumidas sem exceder a frequência e a quantidade como substituto do pão, macarrão e arroz e em combinação com uma fonte de proteína após comer uma porção abundante de vegetais. A verdade é que eles dão mais saciedade pelas mesmas calorias do que pão e macarrão.

Já as batatas diferem conforme o tipo de cozimento: por exemplo, se você cozinhá-las no forno, elas terão um índice igual a 95; Se você amassá-los, serão 80; Se forem cozidos com a casca chegarão a 70 enquanto se retirar a casca o índice deles será de 65. Quanto ao índice glicêmico das batatas fritas, não sabemos o número exato, com certeza terão um índice glicêmico maior índice, mas eles também são ricos em gordura e por isso é necessário limitá-lo a consumi-lo para evitar problemas de açúcar no sangue.

Como você reduz o índice glicêmico das batatas?

A solução é muito simples, você deve seguir alguns passos. Nesse ínterim, você deve escolher as batatas novas e não as velhas, já que estas costumam ser ricas em farinha e ricas em amido. Eles devem estar com medo. Recomenda-se comê-lo com a casca rica em fibras e sobretudo comê-lo frio: o amido que se forma durante o resfriamento torna-se menos solúvel e, portanto, menos disponível, o que o torna menos eficaz nos níveis de açúcar no sangue.

Mas como você mistura batatas?

Enquanto isso, para quem segue uma dieta de baixo índice glicêmico e para diabéticos, é útil se livrar das batatas. Basta seguir alguns passos como descascar e cortá-las em pedaços pequenos e deixá-los de molho em uma tigela de água fria em na geladeira por pelo menos 12 horas. Depois, basta enxaguar com água corrente antes de usá-lo. No entanto, acrescentamos que a desidratação pode alterar os tempos de cozimento das batatas: uma alternativa boa e rápida parece ser as batatas pré-embaladas a vácuo na geladeira do supermercado para serem lavadas ou cozidas no forno.