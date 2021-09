Dias para desenvolver o gosto da ciência e da descoberta

Exposições, conferências, workshops, debates e mesas redondas sobre a programação do 30º Festival de Ciência que acontece na Bacia do Alessian no início de outubro.

Paixão pela descoberta. Este é o tema do 30º Dia Nacional da Ciência, onde, como todos os anos, a Agglo d’Alès participa no início de outubro, principalmente às quartas-feiras 6 e sábados 9.

Ponto de encontro para a divulgação da ciência, a transmissão da cultura científica e a abertura em geral, este festival irá apresentar 22 eventos dentro do centro cultural de Rochelle, em ligação com diferentes parceiros (Eurêk’Alès, Estrela de Cévennes, IMT Mines, Itinérances, Académie de Cévennes, Verrerie ou mesmo CPIE …).

A ciência está ao alcance de todos

Em torno de exposições, atividades, circos, conferências, workshops e exibições de filmes, esses diferentes atores convidam jovens e adultos a embarcar em uma aventura científica.

Vários tópicos como astronomia, mudanças climáticas, o sol, energia ou luz serão discutidos. “É uma semana muito ocupadaO prefeito Max Roustan, que apareceu na terça-feira para apresentar o show, está garantido. Nosso foco é a juventude. O pólo cultural que você imaginou traz a sensação de descoberta. Vamos tornar a ciência acessível a todos. “

“Destaque” de IMT Mines Alès

A heroína do importante evento, só IMT Mines Alès propõe cerca de dez reuniões. “Destaque de nossa instituiçãodiz Pierre Berdiger, diretor interino da Faculdade de Engenharia. Estamos no processo de transmitir cultura científica aos jovens. Queremos mostrar que não estamos apenas formando engenheiros em minas IMT, mas que estamos envolvidos na região. “

A Faculdade de Engenharia vai oferecer oficinas (5 de outubro), conferências (4, 5 e 7) e jogos (5), na presença de professores e pesquisadores, para grupos escolares. No sexto dia haverá também uma visita ao centro de criatividade da escola e uma apresentação original das teses dos alunos sobre as minas IMT em 180 segundos, no sétimo dia (ver página acima). Um exercício arriscado, mas uma forma eficaz de tornar a ciência acessível a todos.

informações e telefone. 04 66 56 42 30.