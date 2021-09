Com o início do outono, os frutos desta estação maravilhosa começam a ser colhidos. O outono, de fato, oferece frutas maravilhosas e ricas em propriedades. Os frutos do outono são geralmente amoras, framboesas e framboesas, mas também caqui, castanhas, nêsperas e uvas. Esta maravilhosa fruta rica em vitaminas e antioxidantes pode ajudar a reduzir as doenças cardiovasculares. Estamos falando de peras. A pêra não é realmente uma fruta de outono; na verdade, é uma fruta de todo o ano, mas seu período ideal de colheita é exatamente por volta de meados de setembro, portanto, às portas do outono.

As peras são famosas por sua alta digestibilidade. Portanto, é adequado para todos os que sofrem de distúrbios intestinais, como prisão de ventre, diarréia e cólicas. É também uma fruta ideal devido à sua baixa sensibilidade: muito raramente há pessoas alérgicas a esta fruta. As peras contêm uma quantidade muito elevada de vitamina C, B1, B2 e B3. Além disso, é muito rico em antioxidantes e sua ingestão pode reduzir o risco de infecção Doença cardiovascularDiabetes tipo 2 e vários tipos de infecções crônicas.

Como consumir pêra

As peras são um alimento versátil, frequentemente utilizado na cozinha para preparações doces e salgadas. Costumamos usá-lo com queijo, tanto como aperitivo, mas também como uma combinação especialmente adequada para pizza. Fatias de pêra extrafinas adicionam um toque de doçura e crocância a cada prato. São muito saborosos em saladas mas também em pratos mistos de charcutaria e queijos ou em empadas de carne e guisados.

Uma receita de sobremesa com peras particularmente deliciosa é bolo. O procedimento é igual ao da torta de maçã, basta substituir a maçã pela pêra. Além dos bolos, as peras são excelentes para fazer sobremesas à colher ou simplesmente refogá-las no vinho com a adição de um fiozinho de chocolate preto derretido. Com as peras também se pode fazer uma excelente compota. É muito fácil fazer geléia de pêra em casa, mesmo sem adicionar açúcar, porque as peras são especialmente doces. A geléia pode então ser guardada em potes e usada no café da manhã com uma torrada ou com um queijo de sabor forte e uma taça de bom vinho.

