Mais e mais estudos estão se concentrando no efeito positivo de certos alimentos em nossos corpos. Todos nós sabemos que comer frutas e vegetais é bom para o nosso corpo.

No entanto, frutas e vegetais não são apenas uma panaceia para nossos corpos. Mesmo alguns alimentos de origem animal são realmente úteis para o nosso corpo.

Hoje, porém, queremos falar sobre um tempero muito popular usado na culinária italiana. Talvez apenas alguns saibam que esta especiaria amada pode acelerar o metabolismo e proteger contra o câncer. Usamo-lo muito na cozinha para dar sabor aos primeiros e segundos pratos, mas os seus benefícios não são muito conhecidos.

Alguns tipos de especiarias têm um efeito positivo em nosso corpo.

Agora, vamos descobrir juntos os benefícios de outra especiaria que é muito útil para o nosso corpo.

Poucas pessoas sabem que esta amada especiaria pode acelerar o metabolismo e proteger contra o câncer

O tempero sobre o qual queremos falar é o açafrão. Esta especiaria cara é obtida dos estigmas de uma flor chamada Saffron sativum.

O açafrão se distingue por sua distinta cor amarelo dourado e, nos tempos antigos, era usado para colorir tecidos. Hoje, com o açafrão, tornamos os nossos pratos mais bonitos e saborosos, talvez sem saber quanto benefício pode trazer.

O açafrão é uma especiaria rica em vitaminas e fonte de preciosos óleos essenciais para o nosso corpo. Na verdade, é uma fonte de vitaminas A, B e C. Esses compostos o tornam um antioxidante valioso que contribui para a saúde celular. Protegê-los do estresse oxidativo também pode ajudar a reduzir o risco de câncer.

de acordo com expertsOs benefícios do açafrão não param por aí. Por ser rico em vitaminas e minerais, esse tempero pode contribuir para o bom funcionamento do metabolismo.

Entre seus minerais, encontramos altos níveis de cálcio, fósforo, cobre, potássio e manganês. O potássio protege a saúde cardiovascular ao reduzir a pressão arterial. O cálcio e o fósforo fortalecem os ossos e os dentes e, por fim, o cobre e o ferro contribuem para a formação dos glóbulos vermelhos.

Notas

Vimos como esta especiaria preciosa é repleta de benefícios. No entanto, devemos ter o cuidado de tomá-lo se estivermos grávidas. Na verdade, o açafrão parece estimular as contrações uterinas. Além disso, no caso do transtorno bipolar, o açafrão pode melhorar as oscilações de humor.