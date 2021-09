Opinião de Cts- Corriere.it

a partir de Margherita de Pac

Médicos, enfermeiras e equipe na segunda fase partem dos fracos. Seguindo a decisão do Comitê Científico, chegarão as instruções do ministro da Saúde Roberto Speranza

Enquanto para pessoas com mais de 80 anos e hóspedes de habitação social subsidiada, não havia dúvida de que uma terceira dose seria dada imediatamente, para os profissionais de saúde continuaríamos com a segunda fase, começando pelos doentes ou idosos de qualquer maneira.

É assim que pretende proceder o CTS, que respondeu ao pedido de parecer do general Figliolo.

mais de 80



Ela é fraca por natureza, não por causa da idade, mas por causa dessa fase da vida A sobreposição de doenças crônicas é muito provável Isso, no caso de infecção, colocaria esses pacientes em risco de contrair a doença de Covid grave com consequências finais.

RSA



Nas casas de saúde subsidiadas vendem idosos com menos de 80 anos, mas ainda são frágeis mesmo na casa dos 70 anos, caso contrário não teriam sido encaminhados para esse tipo de ajuda. além disso Estar em uma sociedade os coloca em maior risco. A memória das muitas mortes ocorridas na primeira fase da epidemia nessas estruturas ainda arde. Agora a situação é completamente diferente, mas a população de RSA é considerada a que mais necessita de proteção contra a vacinação.

operadoras de saúde



O CTS decidiu autorizar a terceira dose aos profissionais de saúde. Aifa já expressou seu apoio à retirada dos operadores mais expostos por tipo de serviço (por exemplo, departamentos de doenças infecciosas) ou devido à vulnerabilidade pessoal devido a doenças (por exemplo, diabetes ou outro). Optamos por seguir em frente com aqueles que estão mais frágeis e então eles vão se autoavaliar Se todos os funcionários precisarem de mais gerenciamento Porque ele já poderia estar adequadamente protegido das duas doses que recebeu no início de 2021. Mesmo as agências internacionais não deram uma orientação clara sobre se os médicos devem ser chamados