“Navegando no Golfo dos Poetas e da Ciência”

Hoje, dia 25 de setembro, nas águas da Baía dos Poetas e da Bandeira, realiza-se a primeira regata e regata da 33ª Taça Mariebermann, um evento de vela que faz parte da história de La Spezia e que, a cada ano, destaca a centralidade do o esporte da vela para a Marinha italiana.

De facto, 2021 é o ano de um forte relançamento da vela na Marinha, do ponto de vista desportivo e organizacional, graças à divisão do Gabinete do Estado-Maior General Naval de Vela e Desporto em duas realidades. Para desenvolver e potenciar a atividade náutica, o histórico MARIVELA foi revitalizado, deixando a gestão da componente competitiva de todas as outras modalidades ao serviço desportivo. Isso também permitirá aumentar a capacidade das 13 divisões de navegação localizadas na organização das Forças Armadas.

O evento começou com os barcos calculados participantes no 33º Troféu Mariperman & AssoRegata, seguido da histórica Vele d’Epoca disputada por ocasião da “8ª Copa CSSN – ADSP”.

O primeiro dia de navegação terminou com a vela “33 ° Trofeo Mariperman & Asso Veleggiata” na qual participaram os barcos sem medição.

Mais de 50 barcos navegaram em um dia caracterizado por mar calmo e ventos fracos. A classificação estará disponível à noite no site oficial da 33ª Copa Maryberman.

Pela manhã, o troféu de pesca italiano “Trofeo Città della Spezia” organizado por Asd Il Palamito foi disputado na Molo Italia.

Aqui estão os resultados:

Primeiro Prêmio: Igor Carpentino

Segundo Prêmio: Roberto Mosant

Terceiro lugar: Alessandro della Bona

