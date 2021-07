7 etapas para restaurar a saúde após a infecção com o vírus Covid-19

A infecção por COVID-19 deixou muitos doentes, deprimidos e internamente tristes. Incapacidade de foco e infelicidade. É um período sombrio da vida, mas há uma saída.

Enfrentamos obstáculos intransponíveis, podemos voltar à harmonia com nós mesmos. Aqui estão as sete etapas para restaurar o bem-estar após a infecção com o vírus Covid-19. As opiniões dos especialistas mundiais em psicologia foram resumidas pela equipe da ProiezionidiBorsa.

Nós aumentamos as emoções positivas

A Universidade da Carolina do Norte enfatiza a necessidade de adotar uma atitude positiva. Devemos promover a redução da pressão arterial, diminuir a dor e garantir uma melhor qualidade do sono. Para fazer isso, precisamos aumentar as emoções positivas ao longo do dia.

Também podem ser sentimentos pequenos ou passageiros, como fazer exercícios, comer alimentos que amamos, receber uma massagem, cortar o cabelo ou usar um vestido ou perfume novo. Vamos tentar sorrir às vezes. E vamos ter coragem de agir, vamos em frente.

Daniel Gilbert, professor da Universidade de Harvard, ressalta que a perda da saúde criou em nós defesas psicológicas que não precisam ser mantidas com a recuperação. Em vez de nos consolarmos e ficarmos parados, escolhemos a ação.

Pare de pensamentos desastrosos

Entre as sete etapas para restaurar o bem-estar após a infecção com o vírus Covid-19, há também a cessação dos pensamentos catastróficos. Se estivermos na fila de digitalização, vamos colocar um pouco de música nela Fones de ouvido E vamos nos divertir com isso, ao invés de pensar no teste.

.’s treino Meditação Deve ser diário e funcionar até 20 minutos por dia. Qualquer pessoa que não tenha experimentado antes deve fazer um curso introdutório. Concentrar o exercício reduz o estresse e aumenta a produção do hormônio da felicidade.

É nestes minutos que temos que pensar nas nossas melhores qualidades, aquelas que sempre tivemos. Vamos deixar de lado nosso senso de autocrítica por um momento e concentrar nossa atenção na melhor parte de nós.

Trocamos pessimismo e otimismo

Às vezes, esperar o pior nos prepara para enfrentar o inesperado. Não ter que enfrentar terríveis decepções. Mas uma vez que tenhamos feito a imagem do Plano B, vamos cortá-la e nos concentrar no próximo estágio principal do trabalho.

Por fim, desenhamos um espaço para a nossa vida e aprendemos a respeitar esta área. Talvez seja hora de ganhar menos e passar mais tempo com sua família nas férias. E para atividades divertidas que você faz nas horas vagas, como esportes, colecionar algo, desenhar ou cantar em um coral.

Vamos encontrar tempo para amigos, perdoar suas transgressões e desfrutar de seu amor. Tudo isso vai restaurar nosso bem-estar.