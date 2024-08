Contaminação Cantiano, Bifano. Assim morrem as trutas e as esperanças dos pescadores científicos e desportivos

Nota social di Luigi Soriani - presidente regionale Fipsas

Domingo, 18 de agosto, foi um dia muito mau. À tarde, após uma tempestade prevista, a mortalidade total de quase todas as trutas mediterrânicas restantes que sobreviveram à inundação na fábrica regional de pescado de Cantiano em 2022 resultou numa fuga ilegal de algumas. produtos químicos na água do rio por pessoas desconhecidas, o que também causou a extinção generalizada de organismos da ictiofauna no curso de água de mais de três quilómetros de rio.

Esta anomalia foi descoberta nas primeiras horas da tarde por técnicos que trabalhavam no interior da estrutura do Centro Regional do Pescado de Cantiano, que, no final da tempestade, notaram um comportamento estranho do salmão, parte do qual assumiu um aspecto muito escuro. cor e comportamento de natação anômalo assumido.

Pouco depois, o drama ocorreu com a morte de todos os exemplares que estavam alojados nos primeiros tanques alimentados pelas águas envenenadas do riacho Bifano, e apesar da intervenção dos piscicultores voluntários da FIPSAS, da polícia regional e da polícia florestal Carabinieri , nada aconteceu que fosse decisivo para salvar os peixes que haviam sido destruídos. Ela já estava muito moribunda.

Paralelamente às primeiras operações de emergência, foram realizadas novas inspecções ao longo da hidrovia por guardas do FIPSAS e agentes da lei para verificar a existência de quaisquer actos ilegais ainda em curso e para detectar o estado geral da hidrovia, tendo sido registadas trutas mortas até e dentro. Até que a poluição teve um efeito prejudicial tanto nos peixes do centro pesqueiro como nos peixes selvagens no ambiente natural.

Embora as análises de amostras de água colhidas pela ARPA Marche estejam em andamento e as investigações estejam em andamento em todo o território para identificar os responsáveis, a amargura de sofrer um grande impacto na produção dentro de alguns anos ainda persiste nas águas territoriais locais. A truta, primeiro com os danos causados ​​à piscicultura na cheia de 2022, e agora com a morte dos poucos exemplares de peixes que sobreviveram, torna-se necessário recomeçar inteiramente do zero o processo de criação artificial deste salmonídeo com um relativo encurtamento de os tempos de obtenção de ovos e salmão avistados para cultivo nos rios Marche.

Deve-se também notar que, embora a região de Marche esteja prestes a renovar a fábrica com um importante projecto de requalificação a ser lançado em breve, esta tragédia adicional acrescenta-se à tragédia do bloco institucional nacional na criação de truta comum no interior, com excepção do Projecto de Conservação. no Mar Mediterrâneo, o que teria permitido, pelo menos aos pescadores, a capacidade de exercer actividades de pesca e, ao mesmo tempo, fornecer apoio à produção de peixe com o objectivo de apoiar a biodiversidade e a produção de peixe de alta qualidade nos Apeninos mais valiosos fluxos.