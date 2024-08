Monkeypox, cerca de cem vacinados em Piacenza: “Não é um novo vírus Covid”

Cerca de cem pessoas receberam a vacina contra Varíola dos Macacos Em nossas terras. O médico relata isso Alexandra GarrasDiretor de Higiene e Saúde Pública da Autoridade Sanitária Local de Piacenza, deu uma entrevista à Telelibertà para explicar esta infecção viral. “O Ministério da Saúde emitiu uma nova circular contendo sinais de alerta relativamente a esta epidemia, que afecta principalmente África, mas exige… A atenção também está no nível local“Rampini explica.

Na região de Piacenza, os primeiros casos de varíola dos macacos foram registados em 2022, com sete casos de infecção. E acrescentou: “Em 2023 não ocorreu nenhum caso, enquanto este ano encontramos dois casos, mas ainda é o caso Variante do clado 2“Menos contagioso”, acrescenta.

“Aqui está”, afirma Rampini Nível adequado de monitoramento Acima de tudo, educar sobre Os comportamentos corretos que devem ser seguidosOs sintomas da varíola dos macacos incluem temperatura elevada, dores nos ossos e nas articulações, fadiga e aparecimento de manchas vermelhas e crostas semelhantes às encontradas na varicela. órgãos genitais externo E a área circundanteÂnusConsiderando que a doença é transmitida principalmente por contato sexual.”

O médico alerta ainda para a necessidade de cautela ao viajar, principalmente para quem o pratica Turismo sexual. Rampini também explica que “ vacinação É recomendado para pessoas com comportamento de risco, por ex.Amor livre sem precauções especiais. A vacina também pode ser administrada a pessoas com imunidade fraca, é gratuita e pode contactar a autoridade sanitária local de Piacenza, onde os trabalhadores mantêm o sigilo profissional.”