Uma combinação de arte, ciência e sustentabilidade

A Umbria se prepara para receber um evento único:Festival Verde da Úmbria. De 22 de agosto a 28 de setembro, as aldeias e cidades da região transformar-se-ão em verdadeiras plataformas onde a arte, a ciência e a sustentabilidade se encontram para criar uma experiência inesquecível.

O festival oferece um calendário repleto de eventos projetados para envolver um público grande e diversificado. Entre os eventos programados estão: Conferências e discussões Entre os principais pensadores e cientistas que discutirão questões críticas como as alterações climáticas, a transformação ecológica e o futuro do planeta; Apresentações artísticas Que contará com artistas de renome nacional e internacional, que apresentarão obras site-specific, instalações e performances que exploram a relação entre o homem e a natureza; Laboratórios e oficinas Como uma oportunidade para o público participar ativamente e experimentar novas práticas sustentáveis.

E ainda haverá coisas diferentes Exposições E concertos. As exposições serão dedicadas à arte contemporânea, à fotografia e à ciência, proporcionando reflexões sobre a beleza e a fragilidade do nosso planeta. Enquanto os concertos contarão com músicos de diferentes gerações actuando em locais únicos, criando uma atmosfera mágica e atractiva.

“O Umbria Green Festival é uma realidade em constante mudança que contém histórias para contar, sonhos, projetos e ideias para desenvolver a esperança num futuro sustentável”, afirma o Diretor Artístico. Daniele Ziparelli.

O Umbria Green Festival não é apenas um evento cultural, mas também uma oportunidade para promover práticas sustentáveis ​​inclusivas. Na verdade, os organizadores estão empenhados em reduzir o impacto ambiental através da utilização de energias renováveis, da gestão de resíduos, da seleção de materiais ambientalmente compatíveis e da promoção da mobilidade sustentável.

“Criar um evento com impacto zero – explica o diretor geral do festival Cristiano Sainte – Significa reduzir o impacto ambiental gerado em todas as etapas do evento, incluindo planejamento, organização e execução.

Serão também apoiados muitos projetos locais, uma vez que o festival coopera com entidades locais que trabalham na área da sustentabilidade, o que contribui para a valorização dos recursos locais e para o desenvolvimento de economias circulares. Uma parte essencial do festival será a sensibilização do público e isso será feito através de iniciativas de educação ambiental, workshops e laboratórios dirigidos a todas as idades.

“Nossa missão – diz ele Luciano Ziparellio único diretor da Techne srl, uma empresa entre os organizadores – está a implementar uma revolução copernicana para colocar novamente no centro a escuta das nossas necessidades e das necessidades do planeta; Para isso, é necessário lançar antes de tudo uma revolução cultural, que passa pela empatia, pelo envolvimento emocional e pela estimulação da consciência do indivíduo.

o’Festival Verde da ÚmbriaAssim, é um convite para refletirmos sobre a nossa relação com o planeta e imaginarmos um futuro mais sustentável. Uma oportunidade para descobrir o potencial das energias renováveis, experimentar novas formas de consumo e redescobrir o valor das relações com a natureza e com os outros. Um verdadeiro projeto de arte que reúne especialistas em energia e meio ambiente, cientistas, artistas e filósofos para falar sobre o futuro.