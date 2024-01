Doando corpo e tecido post-mortem para a ciência, Líder do Projeto Emilia Romagna – SulPanaro

Formação de profissionais de saúde, investigação científica, criação de bancos de tecidos humanos úteis para estudar mecanismos causadores de doenças, identificar novos biomarcadores e melhorar técnicas cirúrgicas para benefício da medicina e dos pacientes no futuro. Estes são alguns dos avanços médicos e científicos que foram possíveis graças à Doando o corpo e o tecido post-mortem para a ciênciaÉ uma escolha de elevado valor ético, ainda hoje pouco conhecida e difundida na Itália, mas que é útil para o avanço dos estudos e pesquisas que visam a proteção da saúde pública.

Promover o conhecimento e a sensibilização dos cidadãos e proporcionar oportunidades de formação aos profissionais de saúde sobre este tema, Região Emilia-Romagna e Universidade de Bolonha Assinaram um acordo de cooperação visando a criação de uma campanha de comunicação. A possibilidade está prevista na Lei nº 10, de 10 de fevereiro de 2022, que pela primeira vez regulamenta a doação de corpo e tecidos post mortem à ciência de forma semelhante às especificadas para um testamento vital e que também exige que regiões e autoridades de saúde para realizar campanhas de informação aos cidadãos e formar profissionais de saúde.

Foi determinado pelo Ministério da Saúde líder Para este projeto, que em fases posteriores contará também com a participação de outras regiões italianas, Emilia Romagna será, portanto, a primeira a deixar a ItáliaPara este efeito assinei uma cooperação com a Alma Mater de Bolonha, que Centro de Anatomia Molecular, Experimental, Clínica e Cirúrgica do Departamento de Ciências Biomédicas e Neuromotoras Hoje é reconhecido como Centro Nacional de Referência para Preservação e Aproveitamento de Corpos Falecidos. O ministério também destinou a área 500 mil euros, Cobrir as despesas que serão suportadas pela campanha dirigida aos cidadãos e à formação de estudantes de medicina e profissionais de saúde.

“O estudo direto do corpo humano continua a ser um componente indispensável da pesquisa, da formação dos profissionais de saúde e do avanço da medicina – afirma o Conselheiro de Política de Saúde, Rafael Donini-. Graças a este acordo com a Universidade de Bolonha, queremos promover a informação correcta sobre a utilização do corpo humano e dos tecidos post-mortem para fins de estudo e investigação científica entre os cidadãos e, ao mesmo tempo, activar cursos de formação direccionados para a saúde. profissionais, estudantes de medicina e médicos de estabelecimentos de saúde públicos e privados, com “Levando em conta que é digna uma escolha de tão elevado valor moral e solidário”.

“Doando o corpo para a ciência – explica o professor Lúcia Manzoli, Chefe do Centro de Referência Nacional da Unibo e Diretor do Departamento de Ciências Biomédicas e Neuromotoras – é um gesto nobre que decorre de uma profunda motivação interior, alcançada apenas pelo conhecimento do significado que esta ação carrega. Este é um ato de generosidade para com a comunidade, tem impactos positivos na saúde pública através do avanço do conhecimento e da excelente formação médica, e melhora a segurança através da experimentação e desenvolvimento de tecnologias e técnicas de última geração e simulação de procedimentos de alta complexidade antes da aplicação. -los ao paciente. A Alma Mater, em virtude da sua história, foi a primeira em Itália a reconhecer a importância estratégica do estudo anatómico dos cadáveres, mesmo numa época caracterizada por um desenvolvimento científico e tecnológico muito rápido, e a investir os seus recursos numa investigação de longo alcance. campo. Um projeto visionário levou à construção de duas modernas salas setoriais dentro do Instituto Histórico de Anatomia Humana, onde foi instalado o Centro Nacional de Referência da UNIPO.

Desde o teste de novas técnicas cirúrgicas em condições seguras até à formação de futuros médicos, existem muitas oportunidades disponíveis na área médica através da doação post-mortem de corpos e tecidos. Ele fala em atualizar Um quadro regulamentar que remonta a A Decreto Real de 1933A Lei nº 10 de 2020 redefine as modalidades de doação de corpo ou tecido para a ciência, e estipula que uma pessoa pode fazer essa escolha antes da morte, “saqueando-o” nas formas previstas na DAT, declarações de tratamento prévio (com documento público ), por acordo particular, ou por acordo especial notarial, parágrafo 6º do artigo 4º, da Lei de 22 de dezembro de 2017, nº 219), por meio do qual todo adulto capaz de compreender e querer, em antecipação a uma possível incapacidade futura à autodeterminação, pode Eles podem expressar seus desejos Em relação a tratamentos de saúde, bem como consentimento ou recusa em relação a exames diagnósticos ou opções terapêuticas e tratamentos de saúde individuais. Um exemplo disso é a vontade tornar-se doadores de órgãos, É uma opção compatível também com a doação simultânea do próprio corpo ou tecido post-mortem para a ciência.

A lei também estipula que as regiões e as autoridades de saúde locais adotem iniciativas para promover a sensibilização para as novas disposições regulamentares e a região é apontada como líder deste projeto, também graças ao único centro de referência nacional localizado na Emília-Romanha. A região também foi reconhecida pelo Ministério no valor de 500 mil euros como compensação pelas despesas que serão incorridas para implementar a campanha e iniciativas de formação em cooperação com a Universidade de Bolonha.

Informação Mais detalhes sobre a doação de corpos post-mortem e as atividades do Centro de Anatomia da Universidade de Bolonha estão disponíveis No site do centro: https://site.unibo.it/centro- Anatômico/isto