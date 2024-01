Lei 104, Algumas doenças dão direito a mais benefícios: aqui estão o que são e seus benefícios

Benefícios concedidos por lei para determinadas doenças, veja o que são e a quais benefícios você tem direito.

A Lei nº 104 de 1992 é uma peça legislativa muito importante para proteger os direitos das pessoas com deficiência e ainda hoje representa uma referência legislativa decisiva sobre este assunto. Em particular, o n.º 1 refere-se às pessoas que podem beneficiar das prestações concedidas a: pessoas que tenham um Deficiência mental, sensorial E FísicaEstável e progressista, que identifica uma situação de privação no local de trabalho e de marginalização social devido a aprendendo dificuldades, Relação E integração.

Mas no parágrafo 3 há um esclarecimento importante sobre Gravidade da deficiência É se a independência pessoal do sujeito É reduzido Em relação à idade, incluindo assistência permanente. lá Gravidade significa precedência Nos serviços públicos. Portanto, a atratividade é crucial para a obtenção de certos benefícios e privilégios.

Doenças que trazem maiores benefícios

Para alguns, o grau de deficiência que determina o acesso à Lei 104 é determinado Mesas ministeriais. A percentagem mínima de incapacidade para receber benefícios é de 33 por cento. Essa proporção retorna para um Comitê Médico ASL Em relação à gravidade da doença. Quanto maior a taxa de incapacidade, mais ela aumenta Os benefícios são extensos.

Para ilustrar os 66 por cento das nossas deficiênciasIsenção de ingresso; Espera-se que varie entre 33 e 74 por cento Assistência médica e incentivos fiscais; De 74 a 100 por cento do pagamento é obtido Pensão de invalidez. Existem doenças que, se a taxa de incapacidade for superior a 33 por cento, permitem o acesso a 104. Entre elas Doenças cardiovasculareso Doenças neurológicas E aqueles deDigestivo.

Para alguns exemplos de referência que você pode imaginar sobre doenças cardiovasculares, Arritmia é muito grave O que dá uma deficiência que varia entre 81 e 100 por cento. Entre aqueles para o sistema digestivo Doenças inflamatórias intestinais crônicas A deficiência (terceiro e quarto graus) é definida entre 61 e 100 por cento.

Entre as doenças do sistema nervoso doença de Alzheimer Dá uma incapacidade entre 81 e 100 por cento, dependendo da pontuação CDR (Clinical Dementia Rating) que indica a gravidade da demência. Exemplos mostram como isso não é possível Saiba com antecedência Quando a gravidade de uma determinada doença está presente no relatório 104.

Para se ter ideia se uma situação de saúde pode adquirir características de gravidade, é necessário Consulte seu médico Ou contacte o INPS para obter todos os esclarecimentos necessários para uma consulta mais informada sobre as agendas ministeriais.