O biólogo cuneo Jacopo Carone em “Scienza al NUoVO” – evidência

cunha – Quarta-feira, 24 de janeiro Às 19h “Scienza al NUoVO” oferece um encontro “marinho”: com o biólogo Jacopo Carone Será possível mergulhar nos recifes de coral e conhecer as suas características, ameaças e contramedidas relevantes. Em Animais Fantásticos e Como Salvá-los: Restaurando o Meio Ambiente e os Recifes de Coral começaremos apresentando os recifes de coral e suas características para depois passarmos à sua importância para o ecossistema e aos riscos que colocam em risco a sua existência. A resposta à última questão vem da restauração ecológica, o campo da biologia que trata da restauração de ecossistemas degradados para restaurar a sua estrutura e funções. Se a ecologia da restauração é uma actividade generalizada em terra, a sua aplicação também está a aumentar nos ecossistemas marinhos.

Jacopo Carone, de Cuneo, formou-se em Biologia Ambiental em Turim com uma tese sobre a restauração de recifes de coral no Mediterrâneo através do transplante de leques de gorgónias. Acompanhou levantamentos subaquáticos de descobertas arqueológicas e em superfícies sólidas e móveis. Tem colaborado na elaboração de avaliações ambientais para atividades marinhas em vários países do mundo. É guia de mergulho desde 2015 e trabalhou vários anos como guia de mergulho e guia de biodive. Entrada nos encontros “Scienza al NUoVO”, que no modelo do formato anglo-saxão “Pint of Science” oferecem uma apresentação do tema e uma discussão horizontal contínua com o público onde também haverá a possibilidade de beber e comer , é grátis. Informações no site www.nuovocuneo.it.