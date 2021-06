Nos últimos dois anos, com vários bloqueios, medos e distanciamento social, fomos testados. Um período que marcou a saúde mental e física. Existem muitos casos de problemas de relacionamento, depressão e ansiedade. A solução para esses problemas continua sendo o tratamento com um especialista, mas é uma boa prática apoiá-lo com treinamento contínuo. É por isso que treinar o corpo e a mente nos ajudará a nos livrar da ansiedade e da depressão. É o que revelam estudos recentes. Um bom hábito só tem seus lados positivos se for implementado da maneira certa.

É por isso que o treinamento do corpo e da mente nos ajudará a nos livrar da ansiedade e da depressão

Está cientificamente comprovado que o treinamento regular e saudável move não só o corpo, mas também a mente. Ao contrário do que muitas vezes se acredita, o cérebro pode ser estimulado por meio de atividades físicas. E seus efeitos sobre o humor são causados ​​principalmente por um aumento na concentração da molécula BDNFresponsável por aumentar a produção de neurônios.

Os benefícios do exercício contínuo em nossos corpos

O exercício contínuo tem benefícios importantes na função cerebral. Ele treina as habilidades de memória e cognitivas e é eficaz contra o estresse, ansiedade e depressão com efeitos semelhantes aos da psicoterapia. Os efeitos positivos sobre a ansiedade são reduzidos não apenas no nível do cérebro, mas também no nível físico. Isso ocorre porque os sintomas físicos do mal-estar em questão, como falta de ar e batimento cardíaco acelerado, melhoram muito com exercícios contínuos.

Os aspectos positivos diretos e indiretos de estar ao ar livre

Treinar o corpo indiretamente leva ao treinamento da mente e à melhora do humor, não apenas no nível biológico. Sair para caminhar ou correr de manhã aumenta os níveis de vitamina D no corpo, reduzindo assim a fadiga e as dores nas costas. Muitas vezes, durante o exercício, acontece de encontrar um amigo na rua, parar e conversar. A interação social é um dos tratamentos mais eficazes para quebrar a solidão e a depressão. Se você não tem tempo para sair às vezes, Um banho quente pode ser a solução.