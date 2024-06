Competição Mad Science: Parabéns às equipes vencedoras!

a Competição educacional Em nome da investigação científica que se promoveCompromisso ativo E a Paixão dos jovens estudantes pelas disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).especialmente em biotecnologia: foi assim Loucura pela ciência Para escolas que participaram no projeto que promoveu Fundação Diasorinuma empresa italiana que trabalha há mais de 50 anos na área de diagnóstico molecular e imunológico em todo o mundo.

o Tópico em foco O ano letivo recém-encerrado direcionou o trabalho dos alunos para um estudo aprofundado de Biotecnologias brancas, vermelhas e amarelas. Em particular, testei as próprias classes por meio de Proposta de ideia, design e implementação Uma série de atividades laboratoriais a serem realizadas no laboratório da própria escola, o que reforça a importância de… Pesquisa científica e tecnológica Para o bem-estar das pessoas.

O projeto, na verdade, é uma proposta educativa que promove Trabalho de pesquisa laboratorial entre as novas geraçõesRecompensar os interesses científicos de meninas e meninos entusiasmados e ativar os espaços escolares como ambientes benéficos para eles Orientação educacional e vocacional De forma prática e estimulante.

Aqui está a classificação dos três Escolas vencedoras Quem ganhou os prêmios da competição:

1. Instituto G. TERRAGNI de Olgiate Comasco (CO) com o projeto Exército de Libertação Popular: Um futuro sustentável?;



2. IISS Leonardo da Vinci Scientific High School em Maglie (LE) com o projeto Cicatrização proativa: cola cirúrgica multicomponente para proteção ativa de feridas;



3. Escola Secundária de Ciências Aplicadas Isaac Newton em Chivasso (TO) com o projeto Estudo probiótico de última geração (VLS#3) em cepas de Lactobacillus estudadas em um ambiente líquido dinâmico 3D.

Parabéns às escolas vencedoras!

Em causa está a implementação do seu laboratório de ciências 50.000 euros Para a escola que conquistou o primeiro lugar 30.000 euros Para o segundo e 20.000 euros Para o terceiro com Fornecimento de consumíveis relacionadas com atividades de ensino laboratorial (máximo 5.000€, 3.000€ e 2.000€ por ano durante 5 anos).

Além disso, Um Um montante igual a 10.000 euros Para adquirir pequenas ferramentas e diversos materiais de laboratório em Cinco escolas finais Quem não é ganhador dos três primeiros prêmios:

Escola Secundária Eletiva da Escola Galilei de Ciências Aplicadas – Vetrone di Benevento (BN)

Escola Secundária Científica “N. “Braucci” de Kivanu (NA)

Escola secundária científica “A.” “Farnese” de Vitrala (VT)

Ensino secundário científico, ciências aplicadas opção “B”. Varchi” de Montevarchi (AR)

Escola Secundária Científica “Zoia Majorana” com Opção de Ciências Aplicadas em Merano (VE)

a agradecimentos especiais Para todas as escolas que participaram no projeto, demonstrando empenho e dedicação à iniciativa dedicada Valorizando a paixão pelas ciências da vida E Orientação para especializações STEAM!

lá O desafio final O projeto foi implementado em 23 de maio de 2024 na Officine Grandi Riparazioni de Torino, a convite de 8 equipes finais Apresentar seu projeto no palco diante do público e do júri que eles colocaram à prova Alunos e professores Com perguntas e feedback ao vivo.

Veja o Desafio da Ciência Louca 2024 Com a apresentação dos projetos e a cerimônia de premiação das equipes qualificadas:

Confira o Desafio MAD FOR SCIENCE 2024