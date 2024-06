Uma menina de 22 anos morreu em um acidente horrível capturado pelas câmeras

Um treino normal na academia se transformou em uma tragédia em segundos: uma garota estava correndo… Tapis Roland Ela tropeçou e caiu da janela, que ficava bem perto da máquina, e morreu pouco depois no hospital.

Isto aconteceu no passado dia 18 de junho na Indonésia, num ginásio da cidade de Pontianak, no oeste do país. O jovem de 22 anos foi treinar no terceiro andar das instalações, K-Gym, e começou a correr na esteira por 30 minutos, antes de desacelerar e depois passar da corrida para a caminhada.

Ele acrescentou: “Então ela caiu de repente para trás até cair da janela”. Antonius Trias ConcorogatiComissário de Polícia de Pontianak, conforme relatado por Kompas.com. A menina caiu no chão e foi rapidamente levada ao hospital, sofrendo uma série de hematomas por todo o corpo. Pouco depois, ela foi declarada morta devido a uma hemorragia na cabeça.

Após o incidente, o ginásio permaneceu fechado durante três dias, e as autoridades iniciaram imediatamente investigações ouvindo testemunhas oculares e pessoas que tiveram um papel na gestão do ginásio, para perceber como distribuir a responsabilidade pela tragédia, tendo em conta um primeiro factor básico . Aquela janela de onde a garota caiu.

Posição da janela

Ao examinar a área do terceiro andar do ginásio, os policiais imediatamente voltaram sua atenção para a janela que estava aberta no momento da queda da menina, quando deveria ter permanecido fechada. A administração colocou adesivos nas janelas, pedindo aos clientes que não abrissem as janelas, mas como o próprio comissário viu com seus próprios olhos, os adesivos foram destruídos e o aviso reescrito com um marcador.

Além disso, no momento da queda, o personal trainer estava de folga e entre suas funções estava também garantir o fechamento das janelas do prédio. Enquanto tentamos determinar quem poderia ter aberto a janela, há outro elemento-chave que levou à tragédia e está sendo investigado.

A esteira ficava voltada para o interior da sala, então quem a utilizava tinha que encostar as costas na janela, que ficava a 60 cm da esteira; Além disso, a altura da parede que separa a janela do chão era de apenas 30 cm.

Uma combinação de fatores foi fatal para a jovem, mas poderia ter colocado qualquer pessoa em risco: “A administração deve fornecer estruturas de segurança”, acrescentou o comissário, que anunciou que as investigações prosseguem.

