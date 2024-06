Essas doenças infecciosas se espalham rapidamente

Na Europa, houve aumento de casos do final de 2023 ao início de 2024 Quinta doença e tosse convulsa. É um problema que afecta vários países, incluindo a Itália. No caso da quinta doença, causada pelo Parvovírus B19, o curso é benigno e sem consequências, mas podem ocorrer problemas em mulheres grávidas, pessoas com imunidade enfraquecida ou pessoas com doenças do sangue.

lá Coqueluche Afeta principalmente crianças pequenas e é uma infecção causada pela bactéria Bordetella pertussis. Nos adultos regride sem problemas, mas nos recém-nascidos e lactentes pode haver consequências graves.

Os casos da quinta doença estão aumentando: sintomas

lá Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças Um novo alarme soou após o aumento dos casos da quinta doença na Europa. Depois do sarampo e da tosse convulsa, há preocupação com a propagação desta nova doença causada por erupções cutâneas Parvovírus B19. Desde o final de 2023 até abril de 2024, vários países europeus registaram um aumento nas taxas de infeção, especialmente entre as mulheres grávidas. Na Dinamarca, registaram-se 250 casos, 50 dos quais eram mulheres grávidas e 5 foram forçadas a ser hospitalizadas. A República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Eslováquia, Espanha e Itália são todos países que lidam com casos da quinta doença.

em ItáliaGraças ao exame das doações de plasma, foi possível obter um mapa completo das infecções e constatar um aumento em relação ao ano passado. Na República Checa, os casos aumentaram 10 vezes em relação ao ano passado, e em França foram registadas 5 mortes, 4 das quais eram crianças afetadas pela doença. Por outro lado, a Noruega registou um aumento de casos, especialmente entre adultos entre os 30 e os 59 anos. Números que mostram como a quinta doença se está a espalhar na Europa, mesmo que não seja claro qual é a verdadeira propagação, porque pode haver vários casos não notificados.

Em geral, o nível de risco associado à infecção para a população em geral é baixo. Os maiores riscos são para mulheres com menos de 20 semanas de gravidez e que podem sofrer um aborto espontâneo. Mesmo aqueles com imunidade fraca ou doenças do sangue estão expostos a consequências mais graves. Os sintomas comuns da quinta doença incluem:

febre baixa;

Sintomas de resfriado.

dor de cabeça.

Bochechas vermelhas.

A doença é transmitida através da saliva e do muco e, portanto, quando os pacientes tossem ou espirram. Um exame médico por si só geralmente é suficiente para o diagnóstico. Porém, se houver sintomas suspeitos, um simples exame laboratorial confirma sua positividade.

Tosse convulsa em crianças é motivo de preocupação

Outra doença que suscita preocupação pela sua rápida propagação, principalmente entre as crianças, é: Coqueluche. Desde o final de 2023 até abril de 2024, os casos na Europa estão a aumentar acentuadamente. É cedo para falar em pandemia, mas os números não mentem. A tosse convulsa é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. É altamente contagiosa e afeta principalmente crianças de 0 a 5 anos, embora não seja incomum ver casos entre adultos. Os sintomas geralmente desaparecem dentro de alguns dias e são:

Sintomas semelhantes aos do resfriado.

Vermelhidão nos olhos.

ruptura;

dor de garganta;

Tosse leve

Febre.

Após a primeira fase, os sintomas podem piorar a ponto de causar problemas respiratórios. É difícil encontrar um diagnóstico para tosse convulsa, pois muitos dos sintomas coincidem com os de outras doenças respiratórias. Um exame de sangue será necessário para uma avaliação precisa. A melhor forma de prevenção da coqueluche continua sendo a vacinação, obrigatória em bebês com dose de reforço na adolescência.