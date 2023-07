Descubra o primeiro escorpião mesozóico italiano

Foi descoberto um fóssil de um antigo escorpião que viveu na Itália antes dos dinossauros, há cerca de 240 milhões de anos, com 4,4 cm de comprimento, preservado intacto, com olhos, pernas e cauda completos com ferrão. Seu corpo foi encontrado em um pequeno pedaço de rocha dolomita do depósito da UNESCO de Pisano Monte San Giorgio (Varese) e hoje está preservado no Museu de História Natural de Milão.

A identificação do animal, o primeiro escorpião mesozóico já encontrado na Itália, foi publicada na revista Palaontologisches Zeitschrift pelo paleontólogo do Museu de História Natural Cristiano Dal Sasso e pelos pesquisadores Marco Villaretti e Gabriele Bendelini, da Universidade de Milão. Com a ajuda de luz ultravioleta e um microscópio eletrônico de varredura, os especialistas confirmaram que “o fóssil é o corpo do próprio escorpião e não o exoesqueleto vazio que o artrópode se desfaz várias vezes à medida que cresce ao longo de sua vida”, explica a Variety. .