Ensine, não vamos voltar para «ipse dixit» – Corriere.it

Nullius in verba, não tome as palavras de ninguém. Este é o lema do brasão da Royal Society, uma das mais antigas academias de ciências (1660). Desse modo, eles se distanciaram do “ipse dixit” que fundamenta o valor do conhecimento na autoridade da tradição. A ciência moderna, ao contrário, nasceu e se desenvolveu com base no princípio (revolucionário na época) de que as afirmações deveriam ser avaliadas com base no conteúdo e nos resultados empíricos, e não por quem as faz. No entanto, os próprios desenvolvimentos científicos como uma prática organizada desafiaram parcialmente este princípio.

A reputação que cientistas individuais ganharam (principalmente ganhadores do Prêmio Nobel) estendeu sua influência para além de seu campo de especialização.. Assim, o muito negado Dixit está de volta. Além disso, no cenário atual da mídia, a apresentação dos conteúdos tornou-se mais ampla; Os tempos de avaliação com base nas vantagens estão mais curtos do que nunca. A reputação e a visibilidade dos especialistas tornam-se assim um atalho fácil. Um famoso cientista disse que ‘se torna sinônimo de’ é científico ‘.

Pense nas declarações mais contrastantes (e nunca proferidas, incluindo a famosa sobre as abelhas!) Atribuídas a Einstein. Tentando substituir credibilidade e relevância. A comunicação na era de uma pandemia nos dá exemplos todos os dias. A Vaccine X é segura? O professor Y disse que a vacina de reforço pode ser feita com uma vacina diferente? O professor Z disse isso, e com base em quais dados, quais estudos?

A avaliação dos conteúdos é definida com base na percepção da fonte, de forma cada vez mais semelhante ao que acontece com o debate político. Exatamente do que o slogan revolucionário da sociedade real queria se distanciar. O retorno do “ipse dixit” é uma tendência perniciosa, sobretudo das possíveis consequências para a percepção da ciência e para a informação dos cidadãos.