Mais de 100 convidados e mais de 70 eventos para descobrir novas fronteiras da ciência

Contagem regressiva para os três dias do festival de ciências Foco ao vivo. Criado em colaboração com o Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milão – e vai mudar – a vida quotidiana de todos nós nos próximos anos.





Um olhar atento, multifacetado, dinâmico, multimídia, interativo, envolvente e emocionante sobre o futuro da ciência e tecnologia, exploração espacial e proteção do planeta, aberto ao público e destinado a jovens e idosos.









"Aqui estamos novamente na quinta edição do nosso Festival do Conhecimento, um formato de sucesso que sabe se renovar sem deixar de ser o mesmo", disse Raphael Leon, Diretor da Focus. "Os próximos anos serão cruciais para a jornada do homem e do planeta. Cabe a nós corrigir o retrato do meio ambiente, e cabe a nós mudar hábitos, inovar e inventar tecnologias que reduzam o impacto negativo sobre a natureza. Nem a saúde do planeta e, portanto, a saúde do nosso planeta. É por isso que O título Orizzonti: Procurando entender como a pesquisa científica pode nos ajudar a alcançar o objetivo de um progresso mais sustentável."









Calendário





Do clima às incursões no espaço, da comida à medicina, do esporte ao design, mais de uma centena de convidados foram convidados a compartilhar suas últimas descobertas e inovações com o público, existentes e ao vivo na web e nas plataformas sociais. Entusiastas e curiosos sobre tecnologia, ciência, natureza, medicina e inovação no rico programa, encontrarão muitos eventos para comemorar na agenda.









Sexta-feira, 4 de novembro: Marcel Jacobs, Alberto Mantovani, Luca Perry, 10º Barbascura, Luca Mercalli





Após a cerimônia de abertura do evento, com a participação de Fiorenzo Galli, Diretor Geral do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia, a apresentação do programa pelo Diretor da Focus e a saudação institucional, Marcell Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros às 10h20 será o primeiro orador convidado esperado. O protagonista do romance Towards the Future, de Veloci, revelará seus segredos ao público: Como se tornar o homem mais rápido do mundo? É realmente tudo sobre o treinamento? Uma chance imperdível de 12 anos, no entanto, de conhecer Alter ego, o robô semelhante ao humano desenvolvido pelo Instituto Italiano de Tecnologia, o centro de excelência que o mundo inveja e onde o futuro está se moldando, e outras tecnologias que mudará nossas vidas. Às 14h, o imunologista Alberto Mantovani nos guiará para descobrir o extraordinário estágio de avanço do conhecimento na área médica que atravessamos e os desenvolvimentos terapêuticos em um futuro próximo, principalmente para doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e envelhecimento. doença mental. Às 16h, o astrofísico Luca Perry estará falando sobre Buuu… gie.





Ligue e desligue o batedor. Daniel Museo, apresentador da Força Aérea e meteorologista, se concentrará em previsões e mudanças climáticas em Che tempo che fa? Às 17h. A missão de Blackbeard X, ciência de celebridades e comediante de stand-up para revelar o lado humano dos cientistas. Descobertas (e esqueletos horríveis no armário) às 19h20 em 6 grandes mentes científicas, de Newton a Tesla, e de Demócrito a Einstein. Concluindo o primeiro dia do Focus Live estará Luca Mercalli, meteorologista e ensemble da Orquestra Sinfônica de Milão com as quatro estações começando com uma pergunta: O que Antonio Vivaldi teria composto se vivesse hoje, cheio de mudanças climáticas provocadas pelo homem?









Sábado, 5 de novembro: Guido Tonelli, Roberto Battiston, Mario Tozzi, Stefano Boeri, Ersilia Vodou, Gabriella Grayson





Dez anos após a descoberta do bóson de Higgs, o que aprendemos sobre essa partícula? E o que resta a ser descoberto? Para ouvir as respostas, um encontro no sábado, 5 de novembro, às 10h, com a “Partícula de Deus” e os Segredos do Universo com o físico do CERN Guido Tonelli. Às 10h35, o físico Roberto Battiston também fornecerá ferramentas para entender melhor o mundo pelos olhos da ciência. Mario Tozzi, no seu estilo inconfundível, às 11h15 levará o público do Focus Live a descobrir os aspectos mais fascinantes do Mare Nostrum, o Mediterrâneo, numa viagem pela história, mito e ciência. À tarde, às 16h Stefano Boeri, arquiteto, e Ersilia Voddo, Chief Diversity Officer da ESA, vão levar-nos das estrelas às salas para falar sobre um futuro sustentável. O evento especial de sábado à noite é uma data dupla para lembrar, dez anos após sua morte, Rita Levi-Montalcini, a única cientista italiana a receber um Prêmio Nobel. Às 20h30 com a sobrinha Pera e Alberto Cabello, autores de Um sonho sob o microscópio, sua vida extraordinária será lembrada: da infância despreocupada às leis raciais, dos estudos em Turim às relações com uma família unida, culta e extremamente cheia de talentos . Às 21h, a física e atriz Gabriella Grayson apresentará um novo espetáculo chamado “#maestre”, dedicado aos grandes cientistas do século XX.









Domingo, 6 de novembro: David Monacci, Adriano Fontana, Paolo Nespoli, Space4InspirAction, Barbara Gallavotti, Telmo Pievani





Também é rico o mural do último dia do Focus Live, domingo, 6 de novembro, que abre às 10 horas com o jornalista Federico Tadía e a cientista climática Elisa Balzzi, em um diálogo a duas vozes sobre as mudanças climáticas. Em vez disso, será uma jornada para descobrir os sons de lugares com alto risco de desaparecimento. Acoustic Noah’s Ark de David Monachi, artista multidisciplinar, compositor, presidente da organização sem fins lucrativos Fragments of Extinction e arqueólogo acústico (14h35). Das Maravilhas da Terra, viajamos para o espaço às 15h15 com As Maravilhas do Telescópio Espacial Webb contadas pelo astrofísico Adriano Fontana. Das conquistas espaciais à coragem diante das adversidades às 16h, o programa propõe nunca deixar de sonhar, a vida extraordinária e a experiência prática do astronauta Paolo Nespoli.









Um espaço para design às 17h com projetos de alunos do curso Space4InspirAction da Escola de Design do Politecnico di Milano criado para focar na iniciativa Star Track. Soluções para tornar a espirulina cultivável no ambiente lunar e para facilitar o trabalho de astronautas com deficiência. Apresentação do projeto por Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, professores do curso. Com a bióloga Barbara Galafoti, às 18h, há tempo para fazer uma pausa e refletir sobre a relação agora frágil (e ameaçada) entre homem e natureza durante Fronteiras Invisíveis, enquanto às 18h45 no Focus Live, o paleontólogo Cristiano vai intensificar. Del Sasso e três dinossauros … visíveis para o público graças aos visualizadores de realidade virtual.









Telmo Pievani encerrará o festival às 19h30, fornecendo alimento para a reflexão sobre o paradoxo do progresso. Laboratórios, pavilhões e demonstrações científicas Para todos aqueles que preferem a formação às conferências e reuniões teóricas, o local de contacto é a área dedicada às instalações do Museu de Ciência e Tecnologia de Milão. Com efeito, entre a entrada no pódio principal e a palestra no canto dos oradores, será possível percorrer os vários stands. Pesquisadores da Airc responderão perguntas sobre câncer e uma série de jogos interativos ajudarão a avaliar a importância da prevenção.









Sábado, 6 de novembro, como testemunho da Sociedade Italiana de Pesquisa do Câncer, Benedetta Parodi também estará presente. Nos workshops listados (da Mondadori Education and Facts, Not Fakes!) você experimentará a química cotidiana, mas também o futuro. Nas arquibancadas da Força Aérea Italiana, é possível subir no cockpit de uma aeronave militar, experimentar um assento ejetável e também aprender como funciona a previsão do tempo. Metaverso Experience – um mundo digital criado pela Pulsee Light and Gas em colaboração com Looperspace e Wavemaker – organiza visitas ao Sistema Solar em uma nave espacial: uma missão real para roubar os segredos do Sol, Saturno e outros corpos celestes olhando para eles. perto.





Além da jornada no metaverso, você pode experimentar uma caminhada em Marte com o Martian Gravity Simulator, ou ficar ao lado de Neil Armstrong e Buzz Aldrin no simulador Apollo 11 para Imersões Virtuais em Ciência. Com a realidade virtual do Way Experience, por outro lado, estão previstos encontros próximos com dinossauros, além de um passeio dentro de uma pintura de Monet e uma viagem no tempo para estudar a biodiversidade das Ilhas Galápagos ao lado de Charles Darwin.









Finalmente, as principais manobras de salvamento serão ensinadas no Pavilhão da Universidade Humanitas. Por fim, para as crianças, haverá a área infantil criada pela Focus Junior, com vivências, oficinas e encontros realizados com os parceiros Mondadori Education, Ricercaamondo – Henkel e Bicocca University.









Como participar





Com o live.focus.it é possível descobrir a programação completa e marcar para participar dos agendamentos. Os eventos foram divididos em dois períodos: manhã (10-14) e meio-dia (14-20). Aqueles que desejam ficar o dia todo podem reservar ingressos para meio dia. Dois shows noturnos terão um ingresso separado, sempre gratuito. No site Focus e nas redes sociais, também será possível acompanhar todo o festival com três dias de transmissões ao vivo e conteúdos especiais.









O Focus Live também foi alcançado graças ao apoio de várias instituições: Aeronautica Militare, Afru, Apnea Academy, Asi, Civico planetário “Ulrico Hoepli”, Enea, Esa, Italian Army, IIT, Inaf, Marina Militare, Mars Planet, Milan Symphony Orchestra , Escola Politécnica Anna de Estudos Avançados de Milão, Universidade Católica do Sagrado Coração, Universidade de Milão Bicocca, Universidade de Trento, VIS – Imersão Virtual em Ciência, Way Experience, WWF.





A programação completa está disponível em: https://live.focus.it/palinsesto/

