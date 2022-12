Amanhã no encontro do Luria com a ciência e cultura do meio oceânico

Heróis do Oceano Amanhã, dia 4 de dezembro, pelas 18h00, no Auditório da Biblioteca Lauria: para a conferência Domeniche in Carpi, há mais no azul. Como e porque cuidamos do nosso planeta oceano”, o terceiro encontro com a ciência no âmbito da revista “Near Future and Far Future”, dedicada aos temas da crise climática, aquecimento global, reflorestação, medicina de precisão, genética e biologia Marinha.

Biólogo marinho convidado da tarde Aileen Roncurone, que guiará o público “numa viagem para descobrir as maravilhas do oceano, para aprender a amá-las e protegê-las, porque a nossa existência depende do mar e o futuro do mar depende de nós”. O ciclo de encontros com especialistas e autores, organizado pela Biblioteca Municipal, é coordenado por Alfonso Cornea Em colaboração com a livraria “La Fenice”.

Conferências terminam dia 8 de janeiro com o Doutor Alicia Ciaruccicoordenador do Laboratório de Pesquisa Translacional da Ausl-Irccs em Reggio, sobre o tema “Medicina personalizada ou medicina de precisão? – Como o estudo da genômica mudou a abordagem e o manejo do paciente”. sujeito a disponibilidade.Na ocasião, a biblioteca estará aberta Excepcionalmente das 15h00 às 19h00.