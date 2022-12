Nunca muitos porcos. Seis regiões críticas

o‘Efeito As coisas estão acontecendo como nunca aconteceram desde a temporada 2009-2010, o ano da pandemia de gripe suína. De acordo com as últimas notícias dados Na rede de monitoramento InfluNet do Istituto Superiore di Sanità, na semana passada, 771 mil italianos foram acamados com síndromes semelhantes à gripe, o que equivale a 12,9 por mil.

Influenza e covid, alerta nos hospitais de Roma. 400 crianças ajudam todos os dias no Bambino Jesu

Crianças estão entre as mais atingidas

Mais de 2,5 milhões foram infectados desde o início da temporada. Para chegar a esse número, no ano passado tivemos que esperar até o início de janeiro. Crianças menores de cinco anos são particularmente afetadas: nesta faixa etária, na semana passada, foram 40,8 casos por mil; Na faixa etária de 5 a 14 anos, a taxa foi de 25,02 por mil. 10,10 entre 15 e 64 anos e 5,04 acima de 65 anos.

🤒 Novo On-line # Influente. Semana Anterior: 📌 Os casos de síndromes gripais continuam a aumentar significativamente: 12,9 casos por mil

📌 Crescem em todas as idades, sendo os mais afetados menores de cinco anos, a uma taxa de 40,8 casos por mil

📌 Aumento da circulação do vírus da gripe

áreas de risco

Há seis regiões onde a temporada já atingiu um limite considerado alto ou muito alto: Emilia-Romagna (20,24 casos por mil), Umbria (19,61), Lombardia (17,80), Veneto (16,43), província autônoma de Bolzano (16,09 ), Marche (15.58). . A prevalência do vírus influenza também está aumentando: das 717 amostras analisadas pelos laboratórios InfluNet, 275 (38,3%) apresentaram resultado positivo para o vírus influenza. Todos menos um são do tipo A, especialmente A/H3N2. Em vez disso, apenas 4% da amostra testou positivo para SarsCov2.